Dette har gjort henne til en av verdens beste

Merittlista for Henny Ella Reistads sesong 20/21 har blitt lang. Senest forrige helg gikk 22-åringen og Vipers Kristiansand til topps i Champions League. Reistad herjet i finalehelgen og ble kalt «verdens beste håndballspiller».

– At noen vil peke på meg som det i det hele tatt er et kjempe kompliment og det setter jeg så stor pris på, forteller Reistad til TV 2 som nå feirer triumfen hjemme i karantene.

Se merittlista for sesongen 20/21 til Henny Ella Reistad nederst i saken!

– En av de aller beste

Det har vært en koronapreget sesong med karantener, avlyste og utsatte kamper og mye usikkerhet. Men Reistad forteller at hun er veldig fornøyd med sine egne og lagets prestasjoner i den spesielle sesongen.

– Selv om det ikke har vært så mange kamper og arenaer å vise seg frem på, så har vi hatt et godt treningsmiljø og det har vært morsomt å trene med jentene hver dag. Det har vært en kjempe fin utviklingsarena for meg fordi vi har så bra nivå på trening.

Under Final 4 i Champions League ble Reistad kåret til finalehelgens mest verdifulle spiller og TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det er ingen tvil om at hun spilte som en verdensener.

– Det som gjør henne spesiell er at hun holder et ekstremt høyt nivå allerede som 22-åring. At hun går inn og dominerer et sluttspill i Champions League på den måten hun gjorde er ekstremt spesielt. Det vitner om at vi har et ekstremt stort håndballtalent som vi ikke kan kalle talent lenger men som nå er en av de aller beste, sier Svele.

Har skapt en ny dimensjon

Svele trekker frem bærumsjentas utvikling de siste seks månedene og mener den har vært enorm.

– Hun har vært en god gjennombruddsspiler og en spiller med stor fart hele tiden, men nå har hun utvikla skuddet sitt veldig godt. Det skuddet fra distanse har skapt en ny dimensjon til spillet hennes.

Gjennom sesongen som har vært har Reistad jobbet målbevisst med nettopp hoppskudd fra distanse på trening.

– Jeg har brukt ganske mye tid på å prøve å lære meg det og kombinere det med finter. Det samme gjelder temposkifte: at jeg prøver å kontrollere det litt bedre og at det ikke går i samme tempo hele veien. Da blir det litt mer uforutsigbart hva som kommer og når det kommer, sier Vipersspilleren og legger til:

– Jeg har merket selv at jeg har tatt steg i egen utvikling og kommet meg lenger enn hvor jeg var før sesongen begynte. Jeg er veldig fornøyd med at jeg har klart å utvikle nye ferdigheter og blitt god på det.

Under finalehelgen hamret hun inn til sammen 22 mål på to kamper, og flere av dem fra distanse.

– Jeg ble jo like sjokkert som alle andre da de skuddene gikk inn i mål faktisk. Det var veldig moro at det gikk så bra.

Etter tre sesonger i sørlandsklubben blir 22-åringen nå utenlandsproff. Tidligere i år signerte hun for den danske klubben Esbjerg. Avtalen varer til sommeren 2023.

– Jeg gleder meg veldig og tror Esbjerg er et godt valg med tanke på videre utvikling. Så jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å være.

Henny Ella Reistads meritter sesongen 20/21:

Gull i EM

Gull i Rema 1000-ligaen

Gull i NM

Gull i Champions League

Beste unge spiller i Champions League

MVP i Final 4 Champions League (tidenes yngste)

Årets håndballprofil i Rema 1000-ligaen

Årets Eliteseriespiller i Rema 1000-ligaen

Årets midtre bakspiller i Rema 1000-ligaen