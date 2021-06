Viggo Kristiansen får besøksforbud

Det opplyser hans forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

– Jeg opplever begrunnelsen for besøksforbudet som veldig svak, og jeg har bedt om en ytterligere begrunnelse for dette, sier Sjødin.

I beslutningen heter det at forbudet er nødvendig fordi «det er grunn til å tro at Viggo Kristiansen ellers vil krenke de etterlattes fred». Det er denne begrunnelsen de søker et bedre svar på fra Oslo politidistrikt.

– Har det noen praktisk betydning?

– Nei. Han kommer ikke til å oppsøke noen, sier Sjødin.

Besøksforbudet vil bli forkynt for ham via Agder politidistrikt, opplyser Oslo-politiet til Sjødin.

Samtidig ønsker de å ta en ny DNA-prøve av Kristiansen. Årsaken er at referanseprøvene fra 2000 er blitt så gamle og forurensede at de ikke lenger kan brukes.

De etterlatte familienes bistandsadvokat Håkon Brækhus har ikke besvart TV 2s henvendelse om besøksforbudet onsdag.



Det var mandag at påtalemyndigheten snudde i spørsmålet om løslatelse og kom til at Kristiansen skulle løslates. Raskt etterpå varslet Brækhus at de etterlatte familiene ville be om kontaktforbud for Kristiansen.