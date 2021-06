– Var uten puls i to, tre minutter

I en video publisert på skiforbundets sider, prater skihopperen for første gang om det dramatiske fallet i Planica i slutten av mars.

– Jeg husker absolutt ingenting. Det siste jeg husker er dagen før jeg reiste ned. Da gikk jeg en tur med søsteren min og hennes samboer. Det er det siste jeg husker, forteller Tande.

– Kunne mistet personligheten

Tande har kun sett fallet på video i ettertid.

– Hvordan er det ikke å huske et slikt fall?

– Jeg tror det er like greit. Da jeg møtte resten av gutta, så tror jeg det var et større traume for dem. De husker det, men det gjør ikke jeg, sier han.

Men det var alvorlig, og kunne gått svært ille.

– Guri (landslagslegen) har fortalt meg at de anslo at jeg var uten puls i to og et halvt til tre minutter. Så det er ikke bare-bare, det, smiler han.

Han forteller også at samboeren hans var bekymret over at en av de fire hjerneblødningene han hadde kunne fått fatale konsekvenser.

– Blødningen var hovedsakelig fremme i venstre del (av hjernen). Det er i området som styrer personligheten, så hadde det vært en stor blødning kunne jeg våknet som en annen person. Hadde det vært større blødning kunne jeg vært ganske annerledes nå, sier Tande.

Gråt da han våknet

Tande knuste også kragebeinet, og har totalt operert inn ti skruer for å holde det på plass. De første dagene på sykehuset var det sportssjef Clas Brede Bråthen som våket med sykesengen mens han selv lå i kunstig koma.

– Jeg tror de la meg i koma for da er det lettere å holde temperaturene nede i forhold til blødningene i hjernen.

Etterhvert kom både samboeren Anja, og moren Trude ned for å være sammen med ham. De var også der da han gradvis ble vekket fra koma.

– Jeg gråt godt da jeg så dem første gangen. Jeg tror det hadde vært veldig fælt å ligge der uten noen til stede. Det er vanskelig å få med seg ting når man kommer ut av koma og er i den situasjonen, sier han.

Hopper i juli

Tande er nå tilbake i lett trening. Og han er fast bestemt på å komme tilbake i hoppbakken.

– Først nå må jeg prøve å ta igjen det jeg har tapt rent fysisk. Så hvis alt går bra, så kan jeg forhåpentligvis hoppe i juli, sier Tande, som selvsagt var med da landslaget ble tatt ut tidlig i mai.