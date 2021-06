Vi risikerer å betale dyrt for streiken

Vi elever har vært gjennom uforutsigbarheter rundt det meste det siste året, noe som har gitt varierende undervisningsforhold og lite sosial stimulering. Vår psykiske helse har blitt nedprioritert.

Vi har godtatt det meste, men nå er det nok.

I en tid med mye restriksjoner har skolen blitt det mange har brukt energien sin på, til tross for at det har vært svært vanskelig å holde motet oppe.

Det har vært utallige timer på skolebiblioteket for å nå målene vi har satt oss selv for å komme inn på drømmestudiet.

Vi har tenkt at snart er vi ferdig, snart er det sommerferie. Så kommer beskjeden om at det er streik, og at det er en mulighet for at julekarakterene blir brukt til opptak for høyere utdanning.

Da kjente jeg at nå er det faktisk nok. Dette fortjener vi ikke.

Vurderingsgrunnlag

Jeg forstår hva streiken innebærer. Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon, men dette er ikke det rette tidspunktet å nedprioritere oss avgangselever.

Julekarakterene representer ikke oss og vårt arbeid. Det har i skolen oppstått en kultur der lærerne vipper elever som står mellom to karakterer ned til jul, for å skape ekstra motivasjon neste halvår.

I tillegg har dette året vært ekstra spesielt, og lærerne har virkelig trengt all den tid de kan få for å få et godt nok vurderingsgrunnlag på elevene sine. Det har de først fått nå på sommeren.

Noe annet enn at alle skal få sine karakterer som er blitt så hardt jobbet for, vil være ekstremt urettferdig. Dette er det minste vi kan be om i en ellers vanskelig tid.

Det er nødt til å være andre løsninger på denne situasjonen. Om dette er at fristen for å sette standpunktkarakterer utsettes til streiken er over, og at universitetene og høyskolene aksepterer at vitnemål blir ettersendt, har ikke noe å si.

Det skal hvert fall være rettferdig.

Vippet meg ned

For noen har ikke denne situasjonen så mye å si da konsekvensene ikke er store. For andre betyr julekarakterene at drømmestudiet forblir akkurat dette: Kun en drøm.

Når det gjelder meg har jeg hele livet hatt en plan om å studere medisin. Dette har gjennom hele den videregående skolen krevet hard jobbing og vanskelige prioriteringer.

Mot slutten av skoleåret innså jeg at nå var planen min sannsynligvis en realitet.

Fordi lærerne på min skole hadde mangel på vurderingsgrunnlag til jul, og vippet meg ned i fagene der de var usikre på rett karakter, er forskjellen på julekarakterene og sommerkarakerene ca. 0,4 i gjennomsnitt.

Dette betyr dermed at studiet ryker fordi førstegangsvitnemålet ikke kan forbedres uten å havne i andre opptaksgrupper. Dette gjelder mange, ikke bare meg.

Nå er det på tide at vi blir sett og prioritert. Jeg synes det er ekstremt merkelig at dette er noe vi i det hele tatt behøver å stresse med, da det at vi skal få karakterene vi har jobbet steinhardt for burde vært en selvfølge.

Dette handler om vår psykiske helse. Vær så snill og prioriter dette over penger i denne ellers vanskelige tiden.

