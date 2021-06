Reality-debatt skal behandles i Kringkastingsrådet

En klage på debatten mellom realitykjendisene Svein Østvik og Leif Einar Lothe, bedre kjent som Charter-Svein og Lothepus, skal behandles i Kringkastingsrådet på torsdag. Det melder Medier24.

Innslaget ble sendt på Debatten på NRK 27. april.

Klageren argumenterer med at det er lavmål av NRK å invitere to realitydeltakere for å debattere smitteverntiltak.

Før debatten høstet Debatten kritikk for gjeste-bookingen, da flere mente de var i ferd med å bevege seg over i underholdningssjangere. Etter sendingen var det derimot flere som mente debatten hdade vært god og opplysende.

Totalt er det 197 henvendelser til rådet denne uken, opplyser NRK.

Møtet i Kringkastingsrådet vil foregå digitalt, av smittevernhensyn.