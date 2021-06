MMA-utøveren ble lam: – Skal kjempe sitt livs største match

Søndag fikk alarmsentralen i Oslo melding om at en person var involvert i en badeulykke på Tomtekaia. En person hadde skadet seg etter et stup, og måtte fraktes til sykehus.

Den skadde personen var MMA-utøveren Geir Kåre Nyland (30). Han var blitt lam fra brystet og ned. Norges største MMA-profil og nær venn av Nyland, Emil Meek (32), beskriver situasjonen som uvirkelig.

#Oslo Vi er ved Tomtekaia hvor nødetatene jobber med å hente en person opp av vannet. Uviss tilstand. Muligens skjedd i forbindelse med stuping. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 30, 2021

– For ham er dette et knusende nederlag. At det måtte være akkurat han. Ikke at man ønsker det for noen andre, men akkurat han som er så glad i å være i aktivitet og å leke med livet, sier Meek til TV 2.

– Skal kjempe sitt livs match

I 2013 vant Nyland første sesong av programmet «Norges tøffeste», og blir beskrevet som en aktiv fyr, som stadig er høyt og lavt. Som MMA-utøver har han vært i kamp før, men Meek påpeker at det blir annerledes denne gangen.

– Han er vant til å kjempe alene, og nå skal han kjempe sitt livs største match. Det eneste vi kan bidra med er at han ikke skal gjøre det alene, sier Meek.

Onsdag var MMA-stjernen på besøk hos Nyland på sykehuset. Det ble et sterkt møte.

– Vi satt og grein begge to. Så det er det viktigste jeg har gjort i år, å gi den klemmen.

STØTTE I SORGEN: Emil Meek (t.h) opprettet tirsdag en spleis for Geir Kåre Nyland (t.v.). Foto: Privat

Har samlet inn 800.000

Tirsdag opprettet Meek en «spleis», der hver krone som samles inn skal gå uavkortet til Nyland og familien hans. Pengene skal bidra til det de håper blir veien tilbake til å gå igjen.

– Jeg tenkte at nå må vi bare gjøre det vi kan gjøre. Vi må bidra med økonomisk støtte og sørge for at familien hans spiser mens de er i sorg, sier Meek.

Onsdag, kun en dag etter at spleisen ble opprettet, har over 3000 givere samlet inn nærmere 800.000 kroner. Meek beskriver en enorm takknemlighet for støtten til kameraten, som han omtaler som en lillebror.

– Jeg er utrolig takknemlig for alt som har blitt gitt og delt. Det viser at Geir Kåre er en fantastisk person. Han har rørt mange mennesker der ute og spredd glede.