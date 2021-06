– Hvorfor svarer du ikke på mailen vår, Trygve?

For to uker siden sendte bygdefolket i Senterpartikommunen Østre Toten en mail til Trygve Slagsvold Vedum. De føler seg lurt og vil ha svar på hvorfor flere grendeskoler skal legges ned.

TV 2 har den siste tiden fortalt om planer og vedtak om å legge ned grendeskoler i en rekke Senterparti-kommuner.

Flere foreldre føler seg lurt av partiet som sier at de vil ha tjenester nær folk. Nå krever de svar.

– At vi ikke har fått svar viser mangel på respekt for vanlige velgere. Dersom Sp er for folk flest, bør de kunne finne noen minutter til å svare på brevet fra oss i Østre Toten, sier Øyvind Alm, som skrev mailen.

Alm stemte selv på Senterpartiet fordi de sa at de skal ta vare på grendene. Nå er han en av foreldrene som leder arbeidet mot skolenedleggelser i Østre Toten.

–Knutepunktet forsvinner

I mailen til Vedum viser Alm til at de har sett en formidabel nedgang i antall lokale skoler rundt i landet, noe som gjør at knutepunktet i grendene forsvinner.

– Fortsetter utviklingen, vil det kunne utvikle seg et grendeopprør større enn bondeopprøret vi er vitne til i disse dager, skriver Øyvind Alm.

KREVER SVAR: Bygdefolket i Østre Toten krever svar fra Sp-lederen. Foto: Privat

Han skriver også om sin egen kommune, der et konsulentselskap har fremlagt et forslag om at 5 av 9 grunnskoler legges ned, for å spare penger.

Denne saken har skapt stort engasjement i Østre Toten, og høringsfristen er utsatt.

– Motstanden mot forslagene er stor i kommunen. Også i Senterpartiet. Dette skaper både irritasjon og resignasjon, sier Alm.

Ber om svar

Skoleaktivisten i kommunen ber Vedum svare på om Senterpartiet mener det er greit å legge ned grendeskoler og fase dem inn mot kommunesentre.

I brevet viser Alm også til at flere kommuner som styres av Senterpartiet har skolestrukturen til vurdering, og framholder at Senterpartiets lokallag står for sentralisering mange plasser i Norge.

I Sp-styrte Åsnes kommune demonsterer folk mot nedleggelse av grendeskoler og aldershjem. Foto: Thea Ødegården / TV 2

– Dette er med på å hule ut inntrykket man har av politikken dere ønsker å føre. Mine spørsmål rundt dette blir da om lokallagene er i utakt med moderpartiet, eller om Senterpartiet seiler under falskt flagg, skriver Øyvind Alm.

Han ber Trygve Slagsvold Vedum om en bekreftelse på at Senterpartiet er et parti som ønsker å tilrettelegge for skoledrift der folk bor, såfremt elevgrunnlaget tilsier det.

Har ikke sett e-posten

Når TV 2 møter Vedum på partiets landsmøte på Lillehammer, sier han at han ikke har sett e-posten fra Alm.

– Jeg får over 100 e-poster om dagen, så den kan ligge i mengden. Det beklager jeg. Det tryggeste er nok å sende brev, sier Vedum.

– Hva sier du til hans kritikk mot Senterpartiet lokalt, som åpner for å legge ned grendeskoler i Østre Toten?

– Til sjuende og sist er dette en lokal beslutning. Men de må jo ta kontakt med de som er valgt inn i kommunestyret i kommunen og spørre hvorfor dette skjer og hva som er argumentene, svarer Vedum.

LANDSMØTE: Denne uken har Senterpartiet sitt landsmøte. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han mener det finnes eksempler der man har blitt enige lokalt, og der også foreldrene støtter beslutningen om at en fellesskole er den beste løsningen.

– Men det jeg håper for fremtiden er færrest mulig skolenedleggelser, sier Vedum.

Opprør med musikk

Øyvind Alm har også laget en egen musikkvideo mot skolenedleggelser. Den er sett av over 7000 mennesker og lagt ut på Spotify.

– Tror du dette er en vanskelig sak for partiledelsen?

– Det burde ikke være det. Slik jeg ser det er det egentlig en kjempesak for dem i valgkampen. Men politikere i lokallagene gjør det vanskelig, sier Alm.

– Men er det ikke riktig å legge ned grendeskoler dersom kommuner i økonomikrise kan spare penger på det?

– I vår kommune mener vi forslagene som er kommet ikke er besparende. Det er en bedre investering å satse på grendene. Skolene er hjertet og samlingspunktet på disse stedene. Uten dem mister vi tilflytting, folk flytter og tilslutt vil bygdene bestå av pensjonister, sier Øyvind Alm.

Kan ikke garantere

Senterpartiordføreren i Østre Toten, Bror Helgestad, mener det er riktig av kommunen å jobbe videre med forslagene fra konsulentene, som kan innebære skolenedleggelser.

– Vi skal gjøre prinsippvedtak til høsten. Jeg kan ikke garantere at det ikke blir skolenedleggelser, men om det skulle skje blir det iverfall ikke før om et par-tre år, sier han.

– Forstår du reaksjonene mot at dere i Senterpartiet, som er mot sentralisering, vurderer å legge ned grendeskoler?

– Ja, selvsagt. Men jeg synes det er riktig at vi vurderer både kvaliteten i skolene og strukturen. Om jeg var helt i mot endringer ville jeg brukt alle knep for å trenere saken, sier Bror Helgestad.