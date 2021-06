Toldboden straffes med forelegg på 75.000 kroner etter «smittefesten»

ÅLESUND (TV2) Festen her på Toldboden i Ålesund resulterte i et masstivt smitteutbrudd. Nå har restauranten fått 75.000 i forelegg for brudd på smittevernsreglene.

Det var i helga 16. til 19. april at folk strømmet til utestedet i sentrum av Ålesund for å nyte det fine været. Restauranten hadde rundt 1 200 gjester disse dagene og en video som gikk viral, viste at smittevernsreglene ikke ble overholdt.

Resultatet ble et gedigent smitteutbrudd i Ålesund som ifølge kommunen har ført til at over 100 personer har fått påvist korona.

Toldboden ble anmeldt av Ålesund kommune og nå har politiet i Møre og Romsdal utferdiget en foretaktsstraff mot selskapet som sto bak restaurantdrifta.

– Overtredelsen av covid-19 forskriften består i at restauranten gjentatt serverte alkohol til gjester uten at de også ble servert mat slik forutsatt i forskriftens bestemmelser, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt som har utferdiget forelegget.

Politiet opplyser at mange gjester og de fleste ansatte som var på jobb den helgen er blitt avhørt i forbindelse med etterforskningen. Etterforskningen etterlater et klart inntrykk av at regelverket på dette punkt ikke er overholdt.

– Manglende etterlevelse av den såkalte spiseplikten har ført til at mange gjester har fått servert mere alkohol enn hva de skulle ha fått. Dette har nok igjen vært en sterkt medvirkende årsak til at mange gjester synes å ha tatt lett på egen sikkerhet og de rådende anbefalinger rundt smittevern, skriver politiet i pressemeldingen.

Påtalemyndigheten har ved fastsettelse av botens størrelse forutsatt at forelegget blir vedtatt. Blir det ikke vedtatt vil det i tingretten bli lagt ned påstand om 100.000 kroner i bot, samt dekning av saksomkostnader.

Driverne av resturanten - som nå er stengt - la ut en beklagelse på Facebook etter smitteutbruddet.

– Vi på Toldboden er veldig lei oss for den belastningen vi har påført våre gjester i forbindelse med utbruddet i helgen. Dette ble en erfaring vi gjerne skulle vært foruten, var beskjeden fra Toldboden.