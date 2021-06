FHI om veien videre: – Vi må være forberedt på både «mutert jul» og «gledelig jul»

«Kalenderen viser desember 2025. Det har vist seg at den «nye normalen» er uro, usikkerhet og tilbakevendende utbrudd med nye varianter av koronaviruset»

Dette er et av fremtidsscenarioene FHI presenterer i ett nytt notat om veien ut av pandemien.

– Ingen kan si sikkert hvordan pandemien vil utvikle seg fremover og heller ikke hva ringvirkningene av pandemien vil bli, sier Trygve Ottersen, leder for Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19.

LEDER: Trygve Ottersen leder arbeidet ved Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19. Foto: FHI

FHI har nylig startet et forskningsprosjekt som skal undersøke hva som skjer videre og hvilke problemene og utfordringer pandemien kan ha på lang sikt.

– Vi må heve blikket og forberede oss på flere ulike veier videre, sier Ottersen.

«Mutert jul» eller «gledelig jul»

I prosjektets første notat legges det frem fire scenarioer for fremtiden, som illustrerer forskjellige utfall pandemien kan få.

Det er laget to fremtidsbilder av hvordan julen 2021 kan se ut, og to bilder av hvordan julen 2025 kan se ut.

– Vi synes det er viktig å gi et bilde av det store spekteret av ting som kan skje. Selv om alle håper og tror at pandemien i Norge er over til høsten eller jul, så er realiteten at det ikke trenger å bli sånn, sier Ottersen.

De to scenarioene for julen 2021 har fått navnet «gledelig jul» og «mutert jul». I scenarioet «gledelig jul» går forskerne ut ifra at alle nordmenn er vaksinert og at julefeiringen kan foregå nesten som normalt.

«Når ribben, lutefisken og pinnekjøttet dukker opp i butikkene, er alle voksne som ønsker det for lengst blitt vaksinert. På en pressekonferanse i starten av desember varsler statsministeren at julefeiringen i år vil bli så godt som normal.», står det i notatet.

«Julen må avlyses»

Det andre scenarioet for julen 2021 er langt i fra like lystig. Her ser man for seg at julen må avlyses på grunn av en ny og smittsom mutasjon av viruset.

«På en hastig innkalt pressekonferanse forteller statsministeren at det har dukket opp en ny og svært smittsom variant av koronaviruset som vaksinene ikke kan hanskes med. Vi må stenge ned samfunnet og avlyse julefeiringen om vi skal få situasjonen under kontroll.»

Ottersen forstår at det kan være skummelt å lese om muligheten for en ny nedstenging, og understreker at dette trolig ikke er det mest sannsynlige utfallet.

– Vi ønsker ikke å skremme noen, men det er viktig å vise frem ulike scenarioer. Jo tidligere vi snakker om det, jo bedre forberedt vil vi være dersom det skjer, sier Ottersen.

MUNNBIND: Blir det nok en jul med munnbindpåbud og avstandsregler? Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hva skjer i 2025?

Forskerne retter også blikket enda lenger frem og undersøker hvordan situasjonen i Norge kan være julen 2025.

– Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hva som skjer i tiden videre, sier Ottersen.

Det ene fremtidsbildet for 2025 har fått navnet «Tilbakeslaget». Der ser man for seg at verden rammes av en ny pandemi.

«I oktober 2025 varsler Verdens helseorganisasjon om et nytt fugleinfluensavirus som er langt mer smittsomt og dødelig enn SARS-CoV-2. Det meldes om spredte utbrudd i flere europeiske og asiatiske land.», står det i notatet.

Et av de viktigste spørsmålene knyttet til dette scenarioet er hvorvidt man har klart å lære av den forrige pandemien.

– Aldri har det vært klarere at vi må styrke den systematiske og dristige fremtidstenkningen. Slik kan vi som samfunn være bedre forberedt på hva som kommer og på neste store krise. Og det er noe vi må gjøre nå, sier Ottersen.

Utradisjonell metode

FHI har valgt å bruke en mer utradisjonell forskningsmetode i arbeidet med dette notatet.

– Dette er ikke et standard forskningsprosjekt, her har vi brukt systematisk fremtidstenkning for å få en bredere forståelse av hva som kan skje videre, sier Ottersen.

Utgangspunktet for notatet er mer enn 30 intervjuer med en allsidig gruppe personer, blant annet leger, ledere, forskere og studenter.

– Vi ønsker å øke bevisstheten og skape refleksjon rundt den videre utviklingen av pandemien og ringvirkningene, sier Ottersen.

– Handler om mer enn smittede og syke

I tillegg har forskerne plukket ut fem avgjørende spørsmål om hvilke konsekvenser pandemien kan få for folkehelsen og samfunnet.

– Spørsmålene retter seg inn mot hva vi som samfunn bør gjøre nå og senere for å håndtere konsekvensene av koronapandemien best mulig, skriver FHI i notatet.

Dette dreier seg både om hvordan hverdagen etter pandemien vil se ut og hvorvidt vi klarer å lære til neste gang.

– Konsekvensene av krisen handler om langt mer enn antall smittede, syke og døde av koronaviruset, sier Ottersen.

I tiden som kommer skal Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 gjøre grundigere og mer fokuserte scenarioanalyser.

– Dette er bare begynnelsen, sier Ottersen.