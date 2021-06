Stoltenberg invitert til klimatoppmøte

For første gang deltar en leder fra forsvarsalliansen på et toppmøte om klima.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har invitert Jens Stoltenberg til FNs 26 klimatoppmøte. Det er første gang at Natos generalsekretær deltar på et slikt møte.

– Jeg er veldig glad for å skulle delta på klimatoppmøte i Glasgow senere i år, og er takknemlig for invitasjonen fra statsminister Boris Johnson, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

– Viktig

COP 26 (2021 United Nations Climate Change Conference) arrangeres i Glasgow, Skottland, 1. - 12. November.

– Klimatoppmøtet er viktig. Alle verdens ledere og beslutningstakere samles for å ta beslutninger for å redusere verdens klimagassutslipp, sier Stoltenberg

KLIMA-VENNER: : Jens Stoltenberg og Boris Johnson. Foto: Peter Nicholls/ AFP

Høyt prioritert

I hans framtidsprosjekt for forsvarsalliansen, Nato 2030 er sikkerhetsutfordringene som følger med klimaendringene et sentralt tema. Stoltenberg mener Nato både må adressere hvordan sikkerheten vår påvirkes av klimaendringene, samt bidra til å redusere verdens klimagassutslipp.

– Nato og de militære utslippene er en del av den jobben som skal gjøres. Nato-landene tar det nå på et alvor vi ikke har sett tidligere. Derfor er det bra at Nato for første gang er til stede på et slikt toppmøte om klima, sier Jens Stoltenberg.