Kommentarfeltet eksploderte da Sørloth la ut dette bildet

Landslagsspiss Alexander Sørloth ble helt i den tyrkiske byen Trabzon, da han ble toppscorer i den tyrkiske ligaen da han var på utlån til Trabzonspor i 2019/2020-sesongen. Trønderen rakk også å få med seg et cupgull fra Tyrkia.

Til tross for at 25-åringen nå er i tyske RB Leipzig er han overhodet ikke glemt av den tyrkiske fansen. Sørloth har nesten 300.000 følgere på Instagram, og det er ikke uvanlig at bildene hans får noen tusen kommentarer, men på det siste innlegget hans har det virkelig eksplodert.

Etter at han mandag la ut to bilder fra landslagstrening har Trabzonspor-fansen virkelig mobilisert, og beskjeden i de over 1,8 millioner kommentarene er ikke til å ta feil av. Fansen ønsker spissen med kallenavnet «King of the North» tilbake.

«COME TO TRABZONSPOR KİNG OF THE NORTH!» skriver en av brukerne, og det er ikke vanskelig å finne flere kommentarer i samme sjanger.

Sørloth selv har tidligere uttalt at han ser tilbake på tiden i Tyrkia med utelukkende gode minner.

– Det var en helt fantastisk tid fra start til slutt, sa Sørloth til TV 2 i mars.

I februar i fjor var TV 2 på besøk med Sørloth da han var på kanskje sitt heteste i Trabzonspor. Fansen var rett og slett gal etter nordmannen, som de døpte til «King of the North».

– Jeg har ikke opplevd noe lignende. Det var noen helt vanvittige kamper der med 40.000 på tribunen. Du klarte ikke snakke med lagkameraten som sto en meter unna engang. Det var et voldsomt trøkk, sier Sørloth.

Sørloth er med fra start når Norge møter Luxembourg i Marbella onsdag kveld. Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 18.