Gruppe B: Lanserer Danmark som EM-vinner

Se EM-feber – Gruppe B: Måtte trene uten sokker og sko.

Finland og Danmark er to av Nordens representanter. Begge to må trolig kjempe med nebb og klør for å ta seg videre fra gruppe B, hvor Belgia er den store favoritten.

Lagene:

Belgia

Danmark

Finland

Russland

Belgia:

De Rode Duivels (De røde djevlene) tok seg helt til bronseplass i forrige VM, men i EM 2016 ble det en pinlig exit mot Wales. Det har vært store forventninger til Belgias gylne generasjon i en årrekke, men stjernene har ikke klart å sikre vaffellandet mesterskapsgullet som befolkningen har drømt om.

Nå går Belgia inn i mesterskapet rangert som det beste landslaget i verden ifølge FIFAs rangering. Det er en ny generasjon på vei frem i Belgia. Den gode stammen utgjør fortsatt den største delen av laget, men et spennende navn i tropen er 19 år gamle Jeremy Doku. Ellers består laget av «gamle» stjerner som Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard og Dries Mertens.

X-FAKTOR: Jeremy Doku er trolig et relativt ukjent navn for de fleste, men unggutten, som er to år yngre enn Erling Braut Haaland, er et av Europas største talenter. Foto: Francisco Seco

TV 2s anker Jan-Henrik Børslid tror dette er siste muligheten for den gylne generasjonen til å få løftet EM-trofeet.

– De er rangert som nummer én i verden, men er de favoritter til å vinne EM? Jeg er usikker. Kanskje mangler de det siste killerinstinktet. Den siste delen av vinnerkulturen. Selv om de har spillere som har det. Kevin De Bruyne vinner omtrent alt han peker på i Manchester City. Romelu Lukaku har hatt en strålende sesong i Italia, sier Børslid.

– Men det er også spørsmålstegn. Eden Hazard har slitt med skader. Toby Alderweireld og Jan Vertonghen begynner å bli gamle. De har vært i nærheten, men dette føles som den siste muligheten for den gylne generasjonen.

Belgias tropp Trener: Roberto Martínez er inne i sin femte sesong som Belgia-sjef. Den tidligere Everton- og Wigan-manageren har et stort press på seg for å endelig ta Belgia til finalen av et mesterskap. Keepere: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg) Forsvar: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica) Midtbane: Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Thorgan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund) Angrep: Michy Batshuayi (Crystal Palace/Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

B-lagets mann: Romelu Lukaku

Med 24 mål og ti målgivende pasninger på 36 kamper var han en av hovedgrunnene til at Inter sikret seg Serie A-tittelen denne sesongen. For Belgia har han herjet helt siden debuten i 2010. På 91 kamper har han scoret imponerende 59 mål.

– Han er utrolig dedikert. Da han spilte i Premier League så han på alle kamper i opptak, sier Jesper Mathisen

– Han har aldri vært bedre, og det som er skummelt er at han nesten alltid er bedre på landslaget, supplerer Simen Stamsø-Møller.

Danmark:

De rød-hvide (De røde og hvite) kvalifiserte seg aldri til 2016-EM, men tok seg videre fra gruppespillet i 2018-VM. Da ble det stopp i 16-delsfinalen. Danmark har vunnet EM én gang (1992).

For Danmark er det trolig viktig at de rutinerte landslagsspillerne viser seg fra sin beste side. Christian Eriksen, Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen blir trolig svært viktige fremover. Bakover har de også solid dekning i Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Andreas Christensen.

Rosenborg-sjef og tidligere dansk landslagssjef, Åge Hareide, tror at Danmar kan overraske mange. Han lanserer dem som en outsider som kan nå veldig langt.

– Sentrallinjen til Danmark er sterk. Kasper Schmeichel er en av de beste keeperne i Europa. Simon Kjær er en fantastisk lagkaptein. Han er en midtstopper med hurtighet og erfaring. I tillegg har de Christian Eriksen, som er en av de beste midtbanespillerne i sine beste stunder. Jeg tror at samholdet og det at de har spilt så mange år sammen med samme mannskap, pluss noen unge, lovende spillere, gjør at Danmark er en outsider til å nå veldig langt, sier Åge Hareide.

Danmarks tropp Trener: Kasper Hjulmand tok over jobben til Åge Hareide da kontrakten hans gikk ut sommeren 2020. Tidligere har 49-åringen trent Nordsjælland, Mainz 05 og Lyngby. Keepere: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke 04) Forsvar: Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjær (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Fulham/Lyon), Daniel Wass (Valencia), Mathias Jørgensen (FC København), Joakim Mæhle (Atalanta), Jannik Vestergaard (Southampton), Nicolai Boilesen (FC København) Midtbane: Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Anders Christiansen (Malmö), Christian Eriksen (Inter), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Robert Skov (Hoffenheim) Angrep: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Kasper Dolberg (Nice), Jonas Wind (FC København)

B-lagets mann: Ståle Solbakken

Norges landslagssjef returnerte til Norge etter 15 år som trener i Danmark, England og Tyskland. 53-åringen gjorde FC København til Skandinavias største fotballklubb og utrettet flere mirakler i begge periodene sine der.

– Jeg tror Danmark kan vinne EM, sier Marius Skjelbæk.

Se Marius Skjelbæk fremføre danske hits som Ståle Solbakken i videoen under!

Finland:

Huuhkajat (Uglene) deltar i sitt første mesterskap. Selv om fotball kanskje ikke er det Finland er mest kjent for, så er det flere av spillerne som spiller i store europeiske klubber.

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Teemu Pukki (Norwich), Glen Kamara (Rangers) og Joel Pohjanpalo (Union Berlin) får trolig alle en viktig rolle i sommerens mesterskap.

I Finlands tropp finner man også Eliteseriens eneste representant i EM. Brann-spiller Robert Taylor fikk tirsdag bekreftet at han er en del av troppen som EM-åpner mot Danmark.

DUO: Robert Taylors oppgave er gjennom sin kreativitet å få ballen frem til Teemu Pukki. Da blir det ofte mål. Ti ganger scoret målmaskinen på ti kamper i kvaliken. Foto: Efrem Lukatsky

– Vi har mange svært viktige spillere i forskjellige posisjoner. Vi har utrolig gode keepere. Samtlige tre er klassekeepere. Vi har et solid forsvar hvor Paulus Arajuuri er lederen. Jeg har aldri sett ham tape en hodeduell – helt utrolig, sier Robert Taylor til TV 2.

– Når man spiller med Arajuuri er det bare å tenke på hvor ballen faller ned, man vet at han vinner duellen. Han er selve limet i laget vårt. På midtbanen har vi Glen Kamara. Han er playmakeren vi gir ballen til når vi er i trøbbel. Han kommer seg alltid ut av det. Også har vi selvsagt Teemu Pukki på topp, som nesten scorer i hver eneste kamp, sier Brann-spilleren.

Finlands tropp Trener: Markku Kanerva har gått gradene som trener på landslaget. I 2004 startet han som U21-landslagstrener, i 2011 ble han assistent på A-landslaget, og siden 2016 har han vært sjef for A-landslaget. Keepere: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers) Forsvar: Paulus Arajuuri (Pafos), Daniel O’Shaugnessy (HJK Helsinki), Joona Toivio (Häcken), Leo Väisänen (Elfsborg), Sauli Väisänen (Chievo), Robert Ivanov (Warta Poznan), Jere Uronen (Genk), Nikolai Alho (MTK Budapest), Jukka Raitala (Minnesota United), Pyry Soiri (Esbjerg) Midtbane: Glen Kamara (Rangers), Robert Taylor (Brann), Robin Lod (Minnesota United), Joni Kauko (Esbjerg), Onni Valakari (Pafos), Rasmus Schüller (Djurgården), Thomas Lam (Zwolle), Tim Sparv (Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg), Lassi Lappalainen (Montréal) Angrep: Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Marcus Forss (Brentford), Teemu Pukki (Norwich)

B-lagets mann: Jari Litmanen

Deltar selvsagt ikke i mesterskapet for Finland, men Jari Litmanen er mannen man tenker på når man hører om Finland og er litt fotballinteressert.

Han fikk 137 landskamper for Finland og var innom klubber som Ajax, Barcelona, Liverpool og Fulham i løpet av karrieren.

– Han har hevet utseende sitt de siste årene. Han var ikke en superkjekkas da han spilte i Ajax, men nå er han blitt en casanova, sier Jesper Mathisen.

NÅ-FØR: Jari Litmanen har blitt 50 år gammel, og kan se tilbake på en fantastisk karriere.

Russland:

Наши парни (Våre menn) har vært med i EM siden 2004. Deres beste plassering i denne perioden var da de tok seg helt til semifinalen i 2008. Var et av verdens beste landslag da de spilte under det sovjetiske flagget. Da vant de EM i 1960, samt kom 2. plass tre ganger( 1964, 1972 og 1988).

Som vanlig består Russlands tropp for det meste av spillere fra hjemlig liga. Kun tre av spillerne spiller utenfor Russlands grenser, Alan Dzagoev (Monaco), Denis Cheryshev (Valencia) og Fedor Kudryashov (Antalyaspor).

– Mario Fernandes på vingbacken er en offensiv type. Han er alltid med fremover og putter et mål i ny og ne. På midtbanen er Aleksandr Golovin svært viktig. Tidligere har det vært tall på at han gjennomfører ekstremt mange sprinter per kamp. På topp er Artjom Dziuba den store, sterke spissen. Han scorer ofte målene til Russland. De er et rutinert lag, og det er mange av spillerne som spiller sitt siste mesterskap. Erfaringen i troppen blir viktig for Russland, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Russlands tropp Trener: Stanislav Cherchesov startet trener-karrieren i Østerrike men tok etter hvert turen til Russland. Der har han trent Spartak Moskva, Terek Grozny, Amkar Perm og Dinamo Moskva. Før han tok over Russland i 2016 hadde han én sesong i polske Legia Warszawa. Keeper: Yuri Dyupin (Rubin Kazan), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskva) Forsvar: Georgi Dzhikiya (Spartak Moskva), Igor Diveev (CSKA Moskva), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moskva) Midtbane: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskva), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Maksim Mukhin (CSKA Moskva), Aleksandr Golovin (Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Moskva), Roman Zobnin (Spartak Moskva), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia) Angrep: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (CSKA Moskva), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskva)

B-lagets mann: Artjom Dziuba

– Hvis Erling Braut Haaland er den beste på løkka er han her kameraten, som er enda mer gæren. Haaland er så god at han skal spille hele tiden, mens Dziuba sier «jeg skal hjem å spille skytespill,» sier Marius Skjelbæk.

Dziuba havnet i alle Europas aviser da en video av den russiske spissen som onanerte kom på avveie. Dette ble også tema under den russiske versjonen av «Debatten».

– Her hjemme kjører vi Lothepus mot Chater-Svein, men dette er neste nivå, som det meste i Russland er, sier Skjelbæk.

Slik ender gruppe B ifølge B-laget:

1. Danmark

2. Belgia

3. Russland

4. Finland