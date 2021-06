Forsikringsselskap frykter én type ulykker i sommer

Vinterdekk på vinteren, sommerdekk på sommeren. Det er opplagt for de fleste norske bileiere. Men likevel viser det seg at mange faktisk kjører rundt med vinterdekk hele året.

Den trenden har vi sett helt siden de piggfrie vinterdekkene for alvor gjorde sitt inntog.

Det er forbudt å kjøre med piggdekk på sommeren. Men for piggfrie vinterdekk gjelder det ingen formelle regler. Dermed lar mange seg friste til å ikke skifte. Ja, noen glemmer det sikkert også.

Men hvor mange gjelder dette egentlig? En fersk undersøkelse viser at mer enn én av ti kjører på trafikkfarlige dekk i sommer.

– Kan være svært trafikkfarlig

Åtte prosent svarer at de bruker vinterdekk på bilen i juni og juli. Fem prosent kjører med såkalte helårsdekk, og tre prosent i undersøkelsen aner ikke hva slags dekk de har på bilen..

Den landsdekkende spørreundersøkelsen er gjort av YouGov, på oppdrag for forsikringsselskapet If.

– Gummiblanding og mønster på vinterdekk er laget for snø- og isføre, og kan være svært trafikkfarlig på veien i sommervarmen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

84 prosent kjører på sommerdekk i juni og juli. Resten er en ganske sammensatt gjeng... Tabell fra If.

– Finnes ikke helårsdekk

Nå frykter de ulykker på vinterdekk i sommermånedene:

– Gummien i vinterdekk er mykere enn i sommerdekkene. Dette gir drastisk lengre bremselengder og dårligere stabilitet i svinger. Mønsteret på tvers i et vinterdekk er dessuten laget for å få godt grep på snø og is. I et sommerdekk er det langsgående riller. De er der for å transportere bort vann, og er helt nødvendige for å unngå eller redusere effekten av vannplaning, sier han.

Ifølge Clementz finnes det ikke noe som heter helårsdekk.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.

– En del tror at såkalte overgangsdekk eller kontinentale vinterdekk fungerer året rundt i Norge. Dette er vinterdekk som er laget for å tåle noen tilfeldige besøk på snøføre. Disse dekkene vil jeg si hverken er fugl eller fisk for norske forhold. Her i landet er det to tydelige dekksesonger, og det er derfor nødvendig med to hjulsett som er tilpasset hver årstid, sier Clementz.

Må la bilen stå

Det er forresten ikke bare vinterdekk som blir brukt året rundt. Kommunikasjonssjefen i If forteller at forsikringsselskapet får inn skader fra sjåfører som kolliderer på sommerdekk i januar, og sier at de kjører med slike dekk hele året.

Enkelte steder i landet kan det være forsvarlig, særlig når det er milde vintre. Men kjører man med sommerdekk på vinteren, er det naturligvis helt avgjørende å la bilen stå hvis det er den minste fare for glatte veier.

