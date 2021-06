Skuffet Krogh Gerson: – Det er den landskampen jeg har sett mest fram mot

Se Norge - Luxembourg fra klokken 18.00 på TV 2 og TV 2 Play.

I går røpet Ståle Solbakken de elleve som starter kveldens landskamp mot Luxembourg, men hadde alt vært ved det normale kunne vi hatt 12 nordmenn på banen fra start. Lars Krogh Gerson har nemlig vært på banen i alle de tre kampene onsdagens motstander har spilt så langt i 2021.

Kun én spiller i Luxembourg-troppen har flere landskamper enn mannen med far fra Luxembourg og mor fra Kongsvinger, men i stedet for å løpe ut på Marbella-matta for å møte sine landsmenn, sitter Krogh Gerson skadet i Bergen.

Tidligere i år ble han hentet til Brann, etter et kortvarig opphold i den spanske klubben Racing Santander, men han har enda ikke rukket å trene med sine nye lagkamerater på grunn av en lårskade. Dermed er han heller ikke med i Luxembourgs tropp til dagens landskamp.

– Det er egentlig maks kjedelig. Det er den landskampen jeg har sett mest fram mot de 12-13 årene jeg har vært med. Jeg har alltid hatt lyst til å møte Norge, så det er kjedelig å være skadet, sier Krogh Gerson til TV 2.

31-åringen har vært svært uheldig med timing på skadene sine. Mannen med åtte år bak seg i svensk fotball var også skadet da fødelandet skulle møte Sverige.

– Ellers har jeg vel nesten spilt alle kampene de siste årene, jeg har liksom spilt mot Portugal fire-fem ganger, men disse to har jeg gått glipp av. Så tapte vi jo 8-0 mot Sverige, så det var kanskje greit, sier han og ler.

Et lag i utvikling

Midtstopperen forteller om et landslag som har hatt stor utvikling siden han spilte sin første landskamp i 2008. I 2021 har lilleputten ledet mot Portugal, slått Irland, og gått på et ettmålstap mot Qatar.

– Da jeg kom inn på landslaget hadde jeg knapt debutert for Kongsvinger. Jeg husker vi klarte å slå Sveits 2-1 borte i en av mine første kamper, men det var flaks, med to scoringer på frispark, forteller mannen med 85 landskamper.

– Vi har blitt bedre de siste årene, og utviklet oss mye. Da har vi gjort noen sterke kamper mot større land. Vi har vist at vi tør å spille langs bakken også mot bedre motstandere, og vi får det til tider bra til. Det viser at det er veien å gå. Det synes jeg er gøy å være med på, og det er stor forskjell på nå og da vi startet, sier han.

Disse må Norge se opp for

Mange tenker kanskje at Norge skal være mye bedre enn dagens motstander, men Krogh Gerson tror Luxembourg kan gi god kamp i kveld. Han trekker fram Gerson Rodrigues som lagets store profil. Rodrigues ble nylig seriemester i Ukraina med Dynamo Kiev.

– Han er en litt artig figur med litt rastafletter og sånt. Han er rask og god til å drible. Jeg vet ikke om han spiller spiss eller kant i dag, men han er den offensive spilleren man legger merke til. Han kan finne på litt, forteller Krogh Gerson.

Han trekker også fram den 24 år gamle midtbanespilleren Christopher Martins, som til daglig spiller i sveitsiske Young Boys, som et sterkt kort.

– Han er god, og kan bli veldig god. Han kan prege midtbanen, og er en viktig spiller for dette laget.

– Jeg tror det blir en bra match

Gerson forteller at til tross for at han alltid heier på Norge når det er landskamp, må han gjøre et unntak akkurat i kveld. I kveld krysser han fingrene for at Luxembourg kan overraske.

– Jeg tror det blir en morsom kamp. Norge har jo ny trener, og det er ikke sikkert alt sitter helt enda. Vi prøver å være med i alle kamper så godt som mulig, og det har vi jo vist i det siste at vi kan klare.

Han er imidlertid klar på at det ikke har passet dem godt å møte skandinavisk motstand tidligere.

– Mot Sverige og Danmark har vi hatt det veldig tøft. Vi tapte 1-4 mot Danmark og 0-8 mot Sverige, så det har ikke passet oss så godt å møte de skandinaviske landene. Men jeg håper vi kan være bra med i matchen, og kanskje få en uavgjort. Da blir både mor og far fornøyd!

Målet er rekord

Gerson forteller at det har vært frustrerende å følge Branns forferdelige sesongstart uten å kunne bidra selv.

– Jeg har prøvd å støtte så godt jeg kan, selv om jeg er ny. Det er bra tro og vilje i laget til å snu det, og jeg føler ikke jeg har kommet til noe taperlag. Det er bra giv i laget, så det er positivt. Det bor mye i dette laget og dette trenerteamet.

Når han blir skadefri er målet å komme seg tilbake i landslagstroppen. I det fjerne lurer også en mulig rekord. Det er kun 17 kamper opp til Mario Mutsch, mannen med flest landskamper for Luxembourg.

– Jeg har ikke tenkt å gi meg på en stund. Det er noen unggutter på vei opp, men jeg skal gi dem kamp. Det er ikke så langt opp til rekorden, så jeg håper kanskje jeg kan klare den, avslutter 31-åringen.