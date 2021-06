BMW 3- og 4-serie har på mange måter lagt listen for kjøreegenskaper i sitt segment.

Mens 3-serie er sedan og stasjonsvogn, altså de mest praktiske, kalles nå coupe, cabriolet og firedørscoupe for 4-serie. Her er det ekstra fokus på design og sportslig tilsnitt.

4-serie Gran Coupe blir for første gang elektrisk – og med det plutselig høyaktuell for en langt større kjøpergruppe i Norge.

Nå slippes flere detaljer og priser – og norske forhandlere er klare for å ta imot bestillinger. Produksjonen starter til høsten, og de første eksemplarene av BMW i4 ruller inn på norsk asfalt i november.

Dette blir første gang BMWs M-avdeling kobles opp mot en elektrisk modell – og her snakker vi nok priser som mange vil la seg friste av ...

Solid rekkevidde

I stedet for forhåndsreservasjoner, åpner norske forhandlere i dag for at kunder i Norge kan bestille BMW i4. Selv om produksjonen først starter til høsten, er det nå mulig å spesifisere sin bil.

Det blir to varianter: Den bakhjulsdrevne i4 eDrive40 med rekkevidde på opptil 590 kilometer, og den firehjulsdrevne og svært sportslige i4 M50 med rekkevidde på 510 kilometer.

– Vi har satt sammen flere ferdige utstyrsversjoner som vi tror vil være attraktive kjøp for mange av våre kunder. Spesielt tror vi BMW i4 M50 «Fully Charged» til 599.900 kroner blir populær, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør hos den norske BMW-importøren.

Da får du virkelig heftig bil for pengene. Vi kan jo nevne at bensindrevne M4 Competition koster omtrent det dobbelte.

Den nye, buede infotainmentskjermen er på plass i i4.

Kan trekke tilhenger

Alle målene til i4 er større enn på en BMW 3-serie sedan. Den nye elbilen måler 478 centimeter i lengde, og har en akselavstand på 285 centimeter..

Bagasjeromsvolumet på 470 liter øker til 1.290 liter når baksetene legges ned, og den klassiske kombiluken sørger for en stor lasteåpning.

Og ja, begge modellene kan utstyres med tilhengerfeste og kan trekke opptil 1.600 kilo. På taket kan man laste opptil 75 kilo.

Standard er det også med luftfjæring, som mange nok vil sette pris på.

i40 M50 kan fort bli et ganske vanlig syn på norske veier.

Lynrask

i4 eDrive40 har 340 hestekrefter og et dreiemoment på 430 Nm, og motoren er koblet direkte på bakakselen.

i4 M50 har en elektrisk motor på hver aksel. Motoren på forakselen leverer 258 hestekrefter og motoren på bakakselen leverer maksimalt 313 hestekrefter. Med egen boost-funksjon, som varer i 10 sekunder, får man full effekt på 544 hestekrefter og et solid dreiemoment på 795 Nm.

0-100 km/t leveres på 3,9 sekunder med i4 M50. Dermed er den like rask som M4 Competition med 3-liters, twin tubo bensinmotor.

i40 eDrive gjør samme sprintøvelse på 5,7 sekunder.

Luftfjæring standard

Interiøret bygger videre på det sportslige interiøret i BMW 4-serie Coupe, men skiller seg markant ut med en stor og kurvet skjer på dashbordet. «BMW Curved Display» er satt sammen av en 12,3" informasjonsskjerm og en 14,9" kontrollskjerm.

Den nye generasjonen av operativ- og infotainmentsystem er på plass. Dette vil merkes gjennom nye dimensjoner, skreddersydde grensesnitt, farger, lys og lyd. Det velkjente iDrive-hjulet til infotainmentsystemet finner man fortsatt på midtkonsollen, mens navigasjonssystemet er skybasert, for sømløs og smidig bruk.

i4 er klargjort for 5G, som åpner for rask kommunikasjon og trådløse oppdateringer. Installasjon av ny programvare vil sjelden ta mer enn 20 minutter.

Stor bakluke gjør tilgangen til bagasjerommet lettere.

Her snakker vi BMW som får fram horna i panna!