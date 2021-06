Alle over 18 år skulle få tilbud om første dose i løpet av juli – derfor drøyer det til august

Til tross for at Norge får en betydelig økning i vaksineleveransene fremover, vil alle nordmenn bli tilbudt første stikk senere enn planlagt.

460 personer ble bekreftet smittet i Norge siste døgn. Av dem ble 140 av tilfellene registrert i Oslo. Det er fire uker siden smittetallene var like høye i hovedstaden, som har sett en stabil nedgang i smitten over tid.

Are Stuwitz Berg, som er overlege i FHI, er ikke spesielt bekymret. Han mener vi tåler mer smitte nå enn tidligere.

– Vi har en gjenåpning med mer kontakt mellom mennesker, så det er å forvente. Vi tåler mer smitte nå enn vi gjorde før, sier han.

FORSINKET: Overlege Are Stuwitz Berg forteller at vaksinasjonen ligger an til å bli litt forsinket i Norge, men ikke på grunn av manglende leveranser. Foto: Jil Yngland / NTB

En betydelig opptrapping

Berg forklarer at vi tåler høyere smittetall ettersom de fleste i de eldste aldergruppene og de mest sårbare er vaksinert.

– Vi må tilvenne oss litt økt smitte nå og heller fokusere på hvor mye sykdom og innleggelser det er. Samtidig må vi ha en god balanse. Det er fortsatt mange som ikke er vaksinert, men litt mer må vi tåle, sier overlegen.

Berg forteller at alle norske kommuner vil merke en markant økning av tilgangen til vaksinedoser de kommende ukene.

Norge har kommet i en fase hvor vi kan forvente cirka 300.000 doser av Pfizer og i underkant av 50.000 doser fra Moderna ukentlig.

– Det varierer litt mye vi får fra uke til uke. Vi får for eksempel litt mindre nå de to første ukene, som vi får igjen senere juni. Dette betyr uansett en betydelig opptrapping i vaksinasjonen, sier overlegen.

Den siste tiden har mange nordmenn fått tilbud om andre dose, som betyr at de blir fullvaksinert. Fra neste uke vil det i hovedsak bli satt første stikk, så da vil lagt flere nordmenn vil innkalt til vaksinasjon i sine kommuner.

PRIORITERES: Unge mellom 18 og 24 år skal prioriteres i vaksinekøen etter at alle over 45 år og risikogruppene har fått tilbud. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Forsinket vaksinasjon

FHI har sagt at det er trolig at alle nordmenn vil få tilbud om første vaksinedose innen utgangen av juli. Berg sier nå at fremdriftsplanen ligger an til å bli forsinket.

– Vi anslo at 90 prosent kom til å takke ja til vaksine, men vi ser at det er en del høyere oppslutning, spesielt blant de eldre. Det fører til litt forsinkelse, så nå er vi litt ut i august før alle har fått tilbud om første stikk, sier Berg.

– Når vil hele befolkningen være fullvaksinert?

– Litt ut i september vil nok hele befolkningen over 18 kunne være fullvaksinert, svarer han.

FHIs tidligere anslag var at alle over 18 var ferdigvaksinert i uke 36 eller innen 12. september. Med det nye scenarioet vil vaksineringen bli én uke forsinket.

Etter alle i risikogruppene og personer over 45 har fått tilbud om vaksine, har regjeringen besluttet å vaksinere aldersgruppen 18 til 24 år og 45 til 40 år samtidig.

Det betyr at aldersgruppen 25 til 39 år havner sist på prioriteringslista. Når denne gruppen vil få tilbud om vaksine, vil avhenge litt av hvor de bor i landet.

– Den geografiske målrettede prioriteringen starter fra neste uke, særlig på Østlandet. Der vil nok vaksinasjonen av personer mellom 25 og 39 år år skje innen uke 30 for de fleste. I kommuner som får forskjøvet vaksinene sine vil det komme fra uke 30 og etter det, sier Berg.

SNART: FHI regner med at alle over 18 er ferdigvaksinert innen 19. september. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vaksinasjonen øker i alle kommuner

Flere kommuner har vært kritiske til at regjeringens beslutning om å gi flere vaksinedoser til kommuner som har hatt vedvarende høyt smittetrykk.

Berg sier at også kommunene som får forskjøvet vaksinedosene sine på grunn av denne fordelingsnøkkelen, vil oppleve å få økt vaksineleveranser de kommende ukene.

– Kommunene som får mer vil likevel dra fra kommunene som får mindre, sier overlegen.

Tirsdag kom også nyheten om at FHI åpner for vaksinering av syke barn ned til 12 år. Det gjelder barn som har høy risiko for alvorlig sykdom dersom de blir smittet, deriblant barn med alvorlige nevrologiske sykdommer og barn med medfødte syndromer.

– Det er en gladsak for de barna det gjelder, som er en liten gruppe på mellom 2000 og 3000 barn, sier Berg.

Foreløpig har ikke FHI tatt en endelig avgjørelse på om vi skal vaksinere barn i samme aldergruppe som ikke har underliggende sykdommer.

– Vi utreder det nå. Vi må se på fordel og ulemper, og om vi trenger det. Det kan tenkes at vi får så god vaksinedekning at vi kan få has på denne pandemien uten å vaksinere barna, sier han.

Denne gruppen vil uansett ikke vaksineres før alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.