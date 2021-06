Fire biler involvert i trafikkulykke på E18 – trafikale utfordringer

– Det er snakk om en påkjørsel bakfra, der fire biler er involvert, sier operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt.

Olsvoll sier at to av bilene er kjørbare og at de to andre taues bort.

– Trafikken flyter greit forbi, sier han.

Politiet har foreløpig ikke fått inn meldinger om at noen er skadd.

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 7 onsdag morgen på Twitter.