Fotballryktene: – Kan bli lagkamerat med Ødegaard

Arsenal-fansen kan gå en svært spennende sommer i møte. The Mirror melder nemlig at London-klubben sikter seg inn Raheem Sterling på overgangsmarkedet. Den engelske 26-åringen trives angivelig ikke på Etihad, og skal ønske seg bort fra Manchester City. Mirror skriver at The Gunners er favoritter til å sikre seg Sterlings underskrift.

Den britiske avisen skriver videre at Martin Ødegaard stadig er svært høyt på Mikel Artetas ønskeliste. At Real Madrid har ansatt Carlo Ancelotti, minsker neppe sannsynligheten for at Ødegaard kan blir Arsenal-spiller på permanent basis.

Sist gang Ødegaard hadde italieneren som trener i, fikk han nemlig svært lite tillit.

Liverpool er allerede i gang med sommerhandelen, og har sikret seg den franske 22-åringen Ibrahima Konaté. Jürgen Klopp gir seg sannsynligvis ikke med det. I følge Liverpool Echo skal Liverpool-treneren være svært interessert i Leeds-spiller Rapinha, for å få flere offensive strenger å spille på. Liverpool-avisen gjengir Futbol de Ingelaterra, som skriver at et bud på 32 millioner pund har blitt lagt på bordet for brasilianeren.

Aston Villa er i forhandlinger med Chelsea om en overgang for Tammy Araham. Det melder Brimingham Mail, som skriver at Birmingham-klubben får konkurranse fra Newcastle om å vinne den 23 år gamle angriperens gunst. Han skal ikke være en del av Thomas Tuchels planer på Stamford Bridge og ha en prislapp på om lag 40 millioner pund, skrier avisen.

I Tuchels planer skal det derimot være flere store navn. Den nybakte Champions League-vinneren er nemlig på spissjakt. Jorginho er lagets toppscorer i Premier League med syv mål, alle fra straffemerket.

For å fylle hullet etter en skikkelig målgjører, er Chelsea i kontraktssamtaler med Romely Lukaku, skriver Dailystar. London-laget solgte Lukaku til everton for 28 millioner pund i 2014, men skal nå ønske seg Inter-spilleren tilbake til Stamford Bridge.

I følge britiske Eurosport, har den styrtrike Chelsea-eieren Roman Abramovich engasjert seg i spørsmålet om en Lukaku-retur og være villig til å strekke seg langt for at det skal skje.

I tillegg skal Tuchel være svært interessert i det brasilianske stortalentet Kaio Jorge (19), som omtales som «Den neste Neymar», skriver Dailystar.

Erling Braut Haalands navn er sjelden utelatt når de store klubbenes spiss-ønsker diskuteres. The Athletic skriver at Dortmund har utelukket et salg denne sommeren, og at Chelsea og de andre klubbene nordmannen har vært linket til må se seg om etter andre spiss-alternativer.