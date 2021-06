Her er Viggo Kristiansen tilbake i barndomshjemmet

KRISTIANSAND (TV 2): Natt til onsdag var Viggo Kristiansen tilbake i familiehjemmet i Eg, nesten 21 år etter at han ble dømt for dobbeltdrapet i Baneheia.

Sammen med faren Svein ankom Viggo Kristiansen barndomshjemmet i Eg nord i Kristiansand klokka 03.20 natt til onsdag. Fire timer tidligere hadde de forlatt Ila fengsel til jubel og applaus fra fengselets innsatte.

– Han er et stort smil. Det er en litt mer avdempet reaksjon enn man kan forvente. Det er en blanding av latter, klemming og litt tårer. Og de er veldig trøtte, så nå er det kveld, sier Terje Helland, pressekontakt for støttegruppa for Viggo Kristiansen etter hjemkomsten.

Far og sønn Kristiansen kom hjem klokka 03.20 natt til onsdag. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Det er snart 21 år siden Kristiansen ble dømt for dobbeltdrapet. Hjemme i Kristiansand var 41-åringen lettet, men ordknapp. Han ønsket ikke å snakke med det store presseoppbudet som ventet utenfor huset, og gikk rett inn til en ventende familie. Ifølge pressekontakt Hjelland har Kristiansen ikke bestemt seg for når han eventuelt ønsker å snakke med pressen.

Sammen med resten av familien har faren Svein Kristiansen lenge kjempet for å få sønnen frikjent. Siden sønnen ble fengslet i 2000, har han kjørt til Ila fengsel og tilbake til Kristiansand hver tredje uke. Etter å ha kjørt ruta for siste gang tirsdag kveld, gikk han smilende ut av bilen og hilste på medlemmer fra støttegruppa.

Svein og Viggo Kristiansen tok seg et kaffe- og pølsestopp på en bensinstasjon på vei hjem fra Ila fengsel natt til onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blir boende i Kristiansand

Pressetalsmann for støttegruppa, Terje Helland, tok seg av det samlede pressekorpset som ventet utenfor barndomshjemmet. Han fortalte at både far og sønn Kristiansen var slitne da de ankom Kristiansand.

– Turen nedover har vært lang. De har fått en fin tid sammen, og nå gleder de seg til morgendagen, sier Helland.

Han forteller at Kristiansen først og fremst vil slappe av med nære venner og familie og forklarer 41-åringen er klar over at det er delte meninger rundt hjemkomsten.

Terje Helland, pressetalsmann for Viggo Kristiansens støttegruppe tok seg av pressekorpset natt til tisdag. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

– Det har han forståelse og respekt for og forholder seg til det. Det er blant annet derfor han har en dempet og reservert reaksjon overfor blant annet media, forteller Helland.

Han bekrefter at Kristiansen blir værende i Kristiansand, og håper 41-åringen ikke behøver å forberede seg på ubehageligheter i tiden som kommer.

– Det er vanskelig å forberede folk på det, vi vet heller ikke om det er sant at det blir så ubehagelig. Viggo får mange positive tilbakemeldinger, det tror vi også vil øke etter hvert som det blir klart at han er uskyldig, sier Helland.

Vil samarbeide med politiet

Til tross for at Kristiansen nå er ute av fengsel, er han fremdeles drapsdømt. Saken er nå oppe for ny etterforskning, som enten kan resultere i en ny rettsrunde i lagmannsretten, eller at det avsies en frifinnende dom uten hovedforhandling.

– Prosessen går sin gang og vi forbereder oss på alle eventualiteter. Vi er optimistiske, men er forberedt på alt, sier Helland natt til onsdag.

Han understreker at både Kristiansen og støttegruppa er positive til den nye etterforskningen, og at Kristiansen vil snakke med politiet om han blir bedt om det.

– Vi er veldig glad for at det ble foretatt en ny etterforskning, en ny etterforskning er ikke nødvendigvis til Viggos disfavør, sier Helland.

Tilbaketrukket

– Senga han forlot for 21 år siden står oppreid og klar, sa forsvarer Arvid Sjødin til TV 2 da løslatelsen var et faktum.

41-åringens forsvarere Bjørn André Gulstad og Arvid Sjødin har tidligere understreket at Kristiansen kommer til å leve et tilbaketrukket liv når han slipper ut.

Viggo Kristiansen forlot Ila fengsel like etter klokken 23 tirsdag kveld. Foto: Frode Sunde/TV 2

– Han kommer ikke til å vandre rundt i Kristiansands gater, tvert i mot, har Sjødin uttalt til TV 2.

Bistandsadvokatene til de drepte jentenes foreldre har uttrykt bekymring for at Kristiansen skal løslates. De har søkt om et kontaktforbud.

– Han er fortsatt dømt for voldtekt og drapet på disse jentene. Han er ikke frikjent. Det er spesielt at han skal kunne går rundt fritt når han ikke er frikjent, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til TV 2.

Nekter straffskyld

Kristiansen ble i 2001 dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for voldtekt og drap på åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Kristiansen har hele veien nektet straffskyld og enhver befatning med saken.

Han mener kompisen Jan Helge Andersen har dratt han inn i én av Norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker.

Andersen tilsto kort tid etter at han ble pågrepet, og ble dømt til 19 år fengsel. Han ble en fri mann for flere år siden.