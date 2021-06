Kamala Harris tar opp kampen mot nye valglover

Visepresidenten får ansvar for å forsterke amerikanernes stemmerettigheter, etter at republikanere i flere delstater den siste tiden har fremmet en rekke lovforslag som retter seg mot nettopp dette. Det kunngjorde president Joe Biden tirsdag, da han besøkte Tulsa 100 år etter massakren i byen, melder Washington Post.

– Disse fundamentale rettighetene angripes med en styrke jeg aldri har sett maken til, sa Biden.

President Joe Biden talte i Tusla tirsdag, 100 år etter at massakren rammet et afroamerikansk nabolag i byen. Foto: Evan Vucci/AP Photo

Valgfusk og diskriminering

Republikanerne sier de ønsker strengere lover for å redusere faren for valgfusk, noe som ble et sentralt tema både før og etter fjorårets presidentvalg. I USA er det ulike valglover for hver delstat, og det siste året har 14 stater, alle med republikansk flertall, innført lover som på ulike måter strammer inn reglene for velgere. Det skriver Associated Press.

Demokratene mener at de republikanske lovforslagene retter seg spesifikt mot minoriteter, og anklager republikanerne for å gjøre det vanskeligere for blant annet afroamerikanere å stemme.

Stemmevakter vil få større makt til å avvise både velgere og stemmer under de nye lovforslagene. Foto: Mark Humphrey/AP Photo

De nye lovene strammer blant annet inn åpningstidene til valglokalene og måter å avgi stemmer på. Blant annet vil det bli mye vanskeligere å forhåndsstemme eller stemme via posten. Samtidig ønsker lovforslagene å gi mer makt til vaktene ved valglokalene, og gjøre det lettere for dommere å annullere et valgresultat dersom det er mistanke om valgfusk.

I motbakke

Under talen i Tulsa beskrev Biden republikanernes nye lovforslag som «uamerikanske».

– Jeg vil kjempe som bare pokker med alle midler tilgjengelig, slo presidenten fast ifølge The Guardian.

Sammen med flertallet av demokratene ønsker Biden å innføre nasjonale lover for å forbedre stemmerettighetene til alle amerikanere, uavhengig av hvilken delstat de bor i. Dersom forslaget går gjennom, vil det medføre en historisk endring i stemmerettigheter for amerikanerne.

–Ved forrige valg var det rekordmange som stemte. Siden har over 380 lovforslag blitt introdusert over hele landet, som ønsker å gjøre det vanskeligere for amerikanerne å stemme, sier Harris i en uttalelse tirsdag kveld.

Det er uklart nøyaktig hvordan Biden og Harris kan motarbeide republikanernes lovforslag, men visepresidenten virker svært innstilt på å gi det et forsøk. Demokratenes omfattende nasjonale lovforslag møter motstand av republikanerne og enkelte demokrater i Kongressen.

Blant demokratene som har uttalt seg negativt til det nye lovforslaget er senatorene Joe Manchin og Kyrsten Sinema. De fikk begge gjennomgå under Bidens tale i Tulsa.

– Dette er to medlemmer av Senatet som er mer enige med mine republikanske venner, sa presidenten fra talerstolen.