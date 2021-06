– Et sjokk som kan ramme norsk økonomi hardt

Mange husholdninger er sårbare dersom rentene stiger, boligprisene faller eller inntektene reduseres, mener Finanstilsynet. De advarer om at høy gjeld og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi.

Onsdag morgen offentliggjorde Finanstilsynet rapporten «Finansielt utsyn», som legges fram en gang hvert halvår. I rapporten vurderer tilsynet situasjonen i norsk økonomi.

– Vaksinasjon av befolkningen bidrar til at smitteverntiltak etter hvert kan trappes ned, som gir økt aktivitet i næringer som er omfattet av myndighetenes restriksjoner. Det er likevel betydelig usikkerhet om den videre utviklingen i pandemien og dens effekt på realøkonomien, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Han advarer om at høy gjeld i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi.

– Prisveksten i det norske boligmarkedet har vært høy under pandemien, og veksten i utlån til husholdninger har økt. Husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene, og andelen husholdninger med høy gjeldsgrad har økt de siste årene, sier Baltzersen, og understreker:

– Mange husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon.

– Kan ramme norsk økonomi hardt

I rapporten understreker Finanstilsynet viktigheten av at bankene bevarer soliditeten som er bygget opp de siste årene. Utviklingen i norsk økonomi har vært bedre enn fryktet og bedre enn i mange andre land.

Tilsynet peker på at det fortsatt er stor usikkerhet om pandemiens videre utvikling og virkning på økonomien.

«Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko. Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan derfor ramme norsk økonomi hardt. Det er viktig at bankene er godt rustet til å bære betydelige utlånstap som kan følge av en uventet utvikling i finansmarkedene og realøkonomien», skriver Finanstilsynet.

Frykter kraftig prisfall

Da koronapandemien slo inn for alvor i mars 2020, opplevde norske og internasjonale finansmarkeder et kraftig prisfall. Prisene steg imidlertid fort i tiden som kom, og i 2021 har aksjeprisene nådd nye toppnoteringer mange land.

«Risikopremiene på bank- og foretaksobligasjoner er nå i mange tilfeller lavere enn før pandemien, og verdsettingen er høy i flere markeder. Utviklingen må ses i lys av omfattende finans- og pengepolitiske stimulanser i mange land», skriver tilsynet.

– Den siste tiden har prisene på viktige råvarer økt kraftig. Kapasitetsskranker i viktige markeder og økt inflasjon kan gjøre det nødvendig å stramme inn den økonomiske politikken raskere enn ventet. Risikopremier kan også øke fra dagens svært lave nivå og føre til kraftig prisfall på aksjer, obligasjoner og fast eiendom, advarer Baltzersen.

Stresstest

Finanstilsynets stresstest for 2021 viser at mange banker kan bli hardt rammet ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Her har tilsynet sett på hva som kan skje dersom nye nedstengninger fører til lavere tilbud og etterspørsel, slik at inflasjonen og rentene stiger.

«Pengemarkedsrenter og risikopremier stiger, og verdipapir- og eiendomspriser faller kraftig. Prisstigningen forblir høy, og rentenivået avtar først mot slutten av framskrivingsperioden. Dette fører til kraftig nedgang i den økonomiske aktiviteten og betydelige utlånstap».

– Finanstilsynets stresstest viser viktigheten av at bankene opprettholder soliditeten som er bygget opp de siste årene, sier Baltzersen.

Etter flere år med sterk vekst, har omfanget av forbrukslån falt de siste par årene. Finanstilsynet skriver at regler for utlån og etablering av gjeldsregister har bidratt til nedgangen.

– Kvaliteten på bankenes forbrukslånsporteføljer er imidlertid kraftig forverret, og andelen misligholdte forbrukslån var høy ved utgangen av første kvartal 2021. Andelen har økt markert de siste årene til tross for at bankene har solgt misligholdte lån til inkassoselskaper. Det er fare for økte tap på forbrukslån i årene fremover, skriver tilsynet.