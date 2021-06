Grand Slam-arrangørene lover Naomi Osaka støtte

Osaka offentliggjorde før Roland-Garros at hun ikke ville møte til pressekonferanser under turneringen, slik spillerne er pålagt. Etter sin 1.-rundeseier ble hun bøtelagt 15.000 dollar fordi hun ikke stilte opp for mediene. Da hun ble truet med utelukkelse ved gjentakelser, trakk hun seg.

Den japanske stjernespilleren sa at hun sliter med sosial angst og gruer seg til pressekonferansene. Hun sa også at hun gjennom tid har slitt med depresjoner. Nå vil hun ta pause fra turneringstennis.

– På vegne av Grand Slam-turneringene vil vi tilby Naomi Osaka vår støtte og hjelp på alle mulige måter under hennes pause. Hun er en eksepsjonell utøver, og vi ser fram til å se henne på banen igjen så snart hun føler det er rett, heter det i en uttalelse signert lederne for de fire turneringene.

Unike utfordringer

– Mental helse er en utfordrende sak, som fortjener vår fulle oppmerksomhet. Det er både sammensatt og personlig, ettersom det som påvirker en person ikke nødvendigvis har samme virkning på andre. Vi vil rose Naomi for å ha satt ord på presset og angsten hun kjenner, og vi føler med henne for de unike utfordringer tennisspillere kan stilles overfor.

Turneringssjefene sier at de sammen med WTA (kvinnetouren), ATP (mennenes tour) og ITF (det internasjonale tennisforbundet) vil jobbe med tiltak som skal fremme mental helse.

Forbedringer

– Vi vil jobbe for å bedre spillernes opplevelse i våre turneringer, inkludert forholdet til mediene. Endringer bør komme på en måte som opprettholder rettferdige konkurranseforhold, uansett ranking eller status. Vi vil jobbe med spillerne, tourene, mediene og hele tennissamfunnet med å skape forbedringer, står det.

Uttalelsen er signert Jayne Hrdlicka (for Australian Open), Gilles Moretton (for Roland-Garros), Ian Hewitt (for Wimbledon-turneringen) og Mike McNulty (for US Open) og er lagt ut på turneringenes nettsteder.

