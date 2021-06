Farmen-paret skal gifte seg i sommer

Farmen-paret Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal, som møtte hverandre på Torpet, skal gifte seg i sommer. Det bekrefter Hoksrød.

Datoen er enda ikke satt, men det blir et stille og rolig bryllup i sommer.



Holdt forholdet skjult

I februar i fjor ble det kjent at Farmen-duoen Hoksrød og Aniksdal hadde funnet hverandre og blitt kjærester.

– Jeg har blitt fryktelig forelsket i et menneske jeg aldri trodde jeg skulle bli forelsket i, sa Hoksrød til TV 2 da.

Aniksdal deltok i Farmen 2014 og Hoksrød i 2017, men begge gjorde et comeback da de deltok i Torpet sammen. Her ble de raskt gode venner - noe som etter hvert ble til flørting og følelser.

Romansen for Farmen-paret kom som et sjokk for flere og de prøvde å holde det skjult helt i starten.

– Ikke planer om å ligge med ei lesbe

Da God kveld Norge besøkte turtelduene i husbåten til Aniksdal og Hoksrød på Jæren i Rogaland i fjor, fortalte Farmen-Frank at han flere ganger nektet for at Hoksrød var lesbisk inne på Torpet.

– Vi var gode venner. Jeg hadde aldri planer om å ligge med ei lesbe. Det var litt spennende at hun hadde vært lesbe i 17 år, sa han til God kveld Norge da.

Hoksrød og Aniksdal fikk flere positive tilbakemeldinger på romansen deres, og spesielt barna til Farmen-Eunike var positive:

– Ungene mine synes dette er veldig festlig. De har møtt Frank og synes han er en festlig kar, sa Hoksrød.

I fjor sommer sa Hokrsød opp jobben sin i Tønsberg og flyttet sammen med Aniksdal i husbåten hans i Rogaland.

Mann, kvinne, mann

Hoksrød giftet seg for første gang i 1998 med en mann som hun fikk to barn sammen med. Senere møtte hun en kvinne hun giftet seg med i 2012. Da det ble slutt mellom dem fant hun tonen med Aniksdal.

HUSBÅT: Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal bor sammen i en husbåt i Rogaland. Foto: Mariann Habbestad

42-åringen innrømmet da at ikke alle papirene etter hennes siste forhold var i orden før hun og Farmen-kollegaen begynte å se hverandre.

Paret hadde pendlet med tog frem og tilbake mellom Jæren og Tønsberg en lenger periode før de valgte å flytte sammen.

De ønsket ikke et avstandsforhold og følte det var riktig å bli samboere:

– Jeg har vært hos han nesten hele tiden siden desember, så jeg føler dette kommer til å bli kjempebra. Så lenge man har det gøy klarer man det meste, sa Hoksrød til God kveld Norge i fjor sommer.