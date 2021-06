«Sex and the City»-stjerne skilles

«Sex and the City»-skuespilleren Balir Underwood deler nyheten om at han og kona Desiree DaCosta har bestemt seg for å gå hver til sitt på sin Instagram-profil.

– Etter mye tenkning, bønner og arbeid med oss selv, individuelt og sammen, har vi bestemt oss for å avslutte vårt ekteskap som begynte for 27 år siden, skriver han i innlegget.

– En vakker reise

Underwood annonserer skilsmissen sammen med Dacosta og ser tilbake på mange fine år sammen:

– Det har virkelig vært en vakker reise, skriver de videre på Instagram.

Sammen har de tre barn: sønnene Paris (24) og Blake (19), og datteren Brielle (22).

DaCosta og Underwood skriver videre på sosiale medier at de er stolt av sine barn og vil fortsette å jobbe sammen som foreldre for barna.

Takker kona for «Sex and the City»-rollen

Paret som nå skiller seg forteller også at de ønsker å gå videre som venner selv om de nå fortsetter sine liv hver for seg.

«SEX AND THE CITY»: Blair Underwood spiller doktor Leeds som Miranda forelsker seg i i serien «Sex and the City». Foto: Alamy

Underwood har tidligere fortalt Page Six at hans kone, DaCosta, var årsaken til at tok den ikoniske rollen som Dr. Robert Leeds i den populære serien «Sex and the City».

– Da tilbudet kom nevnte jeg det for kona mi og hun sa: «Du må gjøre det! Hvorfor grubler du? Du ønsker å gjøre det!» Jeg takker henne for det, sa han til Page Six da.

Når karakteren «Miranda Hobbes», som spilles av Cynthia Nixon, møter karakteren Dr. Leeds i «Sex and the City», inngår de et kort, men livlig og romantisk forhold.

Underwood er også kjent fra «Dirty Sexy Money», «Weather Girl» og «LA Law».