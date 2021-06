IBU iverksetter fluorforbud – utsetter bruk av måleapparat

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har vedtatt at fluorholdig smurning er forbudt i IBU-konkurranser fra og med sesongen 2021-22.

Måleapparatet som skal gi umiddelbart svar på om smurning inneholder fluor er ennå ikke vurdert som pålitelig nok og vil derfor ikke benyttes i OL-sesongen. I stedet vil man avkreve alle deltakere løfte om ikke å bryter reglene. Det skal også gjennomføres laboratorietester av smurning.

Det opplyser IBU i en uttalelse på sitt nettsted.

Opprinnelig skulle fluorsmurning forbys både i langrenn og skiskyting fra forrige sesong, men iverksettelsen ble utsatt ett år blant annet på grunn av mangelen på en rask og presis måte å måle fluorinnhold.

IBU har bestemt at alle som skal akkrediteres til IBU-arrangementer på forhånd må signere en erklæring om at de vil overholde IBU-reglene og EU-lovverket med hensyn til skismurning. Uten dette vil man ikke få anledning til å delta.

IBU sier også at man vil foreta analyser av alle produkter som benyttes til preparering av skiene for å sikre at de er i tråd med IBU-reglene og EU-lovverket.

– Slike analyser vil bli utført av eksperter fra eksterne og godkjente laboratorier, står det i en uttalelse på IBUs nettsted.

(©NTB)