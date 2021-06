Viggo Kristiansens far: – Jeg kjører inn til Oslo og henter ham hjem

Kristiansens far har stått ved sin sønns side gjennom hele fengselsdommen. Nå skal han kjøre fra Kristiansand til Oslo for å hente sønnen.

Svein Kristiansen sier til Fædrelandsvennen at rommet til Viggo står klart i barndomshjemmet.

– Verken jeg eller noen andre kan planlegge fremtiden for Viggo, men vi kommer ikke til haste noe som helst. Senga hans står her og det eneste som er sikkert er at hjemmet vårt blir basen hans nå i starten, sier Svein Kristiansen til avisen.

Klokken 18.25 skriver Viggo Kristiansens støttespiller Terje Helland til TV 2 at faren er på vei mot Oslo.

– Han har kjørt fra Kristiansand og er på vei til Ila for å hente sin sønn, skriver Helland i en sms.

Forventet kjøretid fra Kristiansand til Ila fengsel er ifølge Google maps i overkant av fire timer.

– Kun en kaffekopp i bilen

Høyesterett bestemte tirsdag klokken 16 at Viggo Kristiansen skal løslates.

Han har sittet fengslet siden han ble pågrepet, siktet, og senere dømt for å ha voldtatt og drept Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2001. Han har hele tiden nektet for å ha utført handlingene han er dømt for.

– Jeg kjører inn til Oslo og henter ham hjem. De fleste tingene hans har vi hentet tidligere, men vi planlegger nå å ta med oss de siste sakene. Vi har ingen store planer annet enn å ha to kaffekopper i bilen og en vanlig kjøretur hjemover, sier faren.

– Er de edru?

Det er ikke kjent nøyaktig når Kristiansen skal bli løslatt, men fra før var det planlagt at han skulle flyttes til Ullersmo fengsel.

Hans advokat, Bjørn Gulstad, gikk inn portene for å formidle nyheten til Kristiansen klokken tidlig tirsdag ettermiddag.

Kristiansen selv har ikke gitt noen uttalelse via sine støttespillere, men sa ifølge advokat Arvid Sjødin følgende da han fikk høre at statsadvokaten støttes hans begjæring om løslatelse:

«Å gud! Er de edru?».

Kristiansen har signalisert at han ønsker å flytte tilbake til Kristiansand, og at han vil bo hos sine foreldre når han nå slipper ut etter nesten 21 år bak murene på Ila.

Han venter fremdeles på påtaleavgjørelsen fra statsadvokatembetet i Oslo, som behandler gjenopptakelsen av Baneheia-saken.

Kristiansen er ikke frikjent fra dommen selv om han er frikjent, og han har selv gitt utrykk for at han ønsker en ny rettsrunde for å renvaske seg.