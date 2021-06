Mente han var en trussel for samfunnet – nå slippes han ut

Så sent som i februar sa Kriminalomsorgen at det ikke var trygt å løslate Viggo Kristiansen. Den drapsdømte mannens psykolog er imidlertid helt uenig.

I februar i år kom Kriminalomsorgen med en ny rapport angående drapsdømte Viggo Kristiansen (41).

Rapporten ble omtalt av både NRK og VG.

Der konkluderte Kriminalomsorgen med at de ønsket å forlenge forvaringen til Kristiansen med minst fire år. De mente gjentakelsesfaren fortsatt var reell.

Enstemmig beslutning

Kriminalomsorgen anså det også som en trussel mot samfunnet, dersom 41-åringen ble løslatt.

Men tirsdag besluttet Høyesterett å løslate Kristiansen. Beslutningen var enstemmig.

«I denne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at Kristiansen må løslates», heter det i kjennelsen fra Høyesterett.

Kristiansen løslates trolig tirsdag kveld.

NORGES FARLIGSTE: Viggo Kristiansen har sittet fengslet sammen med noen av Norges farligste menn i 21 år. Foto: Holm, Morten

– Trygt å løslate ham

Atle Austad er 41-åringens psykolog, og har behandlet Kristiansen i en årrekke.

Til TV 2 sier psykologen at det er forståelig at folk føler utrygghet eller ubehag, så lenge saken ikke er endelig avgjort.

– Jeg vurderer det som trygt å løslate ham nå. Så vidt meg bekjent er det ingen i denne verden som kjenner Viggo bedre faglig enn det jeg gjør, sier Austad.

– Ikke imponert

Psykologen understreker at Kristiansen har gjennomført den mest omfattende terapien han noen gang har gitt, i sine 26 år som psykolog.

– Han er definitivt klar for å tilpasse samfunnet på en god måte. I tillegg har han et meget godt nettverk som vil hjelpe ham med tilbakeføringsprosessen, sier Austad.

FAST PSYKOLOG: Psykolog Atle Austad har vært psykolog for Viggo Kristiansen siden 2004. Foto: Frode Sunde / TV 2

Psykologen sier til TV 2 at han ikke er imponert over hvordan fengselet har tilrettelagt for en tilbakeføring til samfunnet.

– De har nok hatt planer om at Viggo skal få forlenget forvaring i mange år, og latt være å tilrettelegge på en god måte av den grunn. I mine øyne er dette dårlige vurderinger fra Ila fengsel, og jeg har i mange år vært sterkt uenig i deres risiskovurderinger de har lagt til grunn for sine beslutninger, sier Austad.

Ila fengsel ligger under Kriminalomsorgen Øst. De opplyser til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere saken.

Fengselsleder på Ila, Gøran Nilsson, sier til TV 2 at han ikke kan kommentere psykologens påstand av hensyn til taushetsplikten.

Søkt om kontaktforbud

Også Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad er kritisk til Kriminalomsorgens håndtering.

Forsvareren mener de burde ha tenkt på hvordan Kristiansen skulle føres tilbake til samfunnet tidligere.

Både Gulstad og 41-åringens andre forsvarer Arvid Sjødin understreker at Kristiansen kommer til å leve et tilbaketrukket liv, når han slipper ut.

– Han kommer ikke til å vandre rundt i Kristiansands gater, tvert i mot, har Sjødin uttalt til TV 2.

REAGERER: Audun Beckstrøm er bistandsadvokat for de drepte jentenes foreldre. De reagerer på løslatelsen. Foto: Vidar Ruud

Bistandsadvokatene til de drepte jentenes foreldre har uttrykt bekymring for at Kristiansen skal løslates. De har søkt om et kontaktforbud.

– Han er fortsatt dømt for voldtekt og drapet på disse jentene. Han er ikke frikjent. Det er spesielt at han skal kunne går rundt fritt når han ikke er frikjent, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til TV 2.