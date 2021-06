Statistikken gir klar tale: Solbakkens menn blir slått knockout på av land som Serbia, Danmark og Sverige

– Forteller at vi kanskje har litt for store forhåpninger, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Kritikken haglet etter at Norges EM-drøm røk i playoff-kampene mot Serbia. Trolig var tapet også en helt avgjørende årsak til at Lars Lagerbäck til slutt fikk sparken som norsk landslagssjef.



For med spillere som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Martin Ødegaard på laget har forventningene til det norske landslaget skutt i været.



Men ser du på antall spilleminutter i de aller største ligaene (Spania, England, Tyskland, Italia og Frankrike), så kan det være grunn til å dempe forventningene et lite hakk.



Ifølge tall Opta har hentet ut fra TV 2, har for eksempel serbiske fotballspillere det siste året 60.994 spilleminutter i de fem største ligaene.

Norske spillere har totalt 14.332 spilleminutter.

Det er nesten halvparten av Sverige som har 28.139 spilleminutter, mens Danmark har det over det triple av Norge med 44.994 minutter.

– Jeg visste ikke at det var så stor forskjell. Så tenker jeg at det viktigste er at de som spiller på landslaget har jevnlig med spilletid. Helst skulle man hatt enda flere på det aller øverste nivået, det hadde selvfølgelig vært bra for landslaget, sier landslagskaptein Martin Ødegaard.

Totalt 34 land har spillere med mer spilletid i de største ligaene enn Norge. Se hele listen nederst i saken.

Tror Ødegaard og Braut Haaland gir «falskt» bilde

Ståle Solbakken virker ikke veldig overrasket over statistikken TV 2 presenterer ham.

– Det betyr en del å ha spillere i de største ligaene, men på denne samlingen har vi for eksempel med oss en del Eliteserie-spillere: Om de presterer bra og skiller seg ut, så kan det være bra. Men selvfølgelig: Stabiliserer du deg i en topp-fem liga og får spilletid, så er jo det en fordel, sier Solbakken.

Martin Ødegaard er blant spillerne på det norske laget som har tatt steget og fått jevnlig spilletid i en av de største ligaene. Men han har også vært innom Nederland og kjent på et mellomsteg fra den norske ligaen.

– Hovedforskjellen er tempo og intensiteten. Sammenlignet med Nederland er det ganske stor forskjell på det. Teknisk er det mye bra i Nederland, men det går litt saktere og du får litt bedre tid, beskriver han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det til en viss grad går an å bruke statistikken til å vurdere kvaliteten på et landslag. For et så lite land som det Norge er, mener han uansett at det aller viktigste er at de største stjernene faktisk får spilletid.

– Jeg tror nok oppfatningen til veldig mange er at det norske landslaget består av spillere som spiller mye på høyt nivå, men det henger nok mye sammen med at vi har så klare enere i Ødegaard og Braut Haaland som er i storklubber. Da glemmer man kanskje stopperne våre, at Sander Berge har vært skadet og at en mann som Alexander Sørloth ikke har spilt fast i en meget god klubb i Tyskland, sier Mathisen og konkluderer:

– Det viser nok litt om hvor landet ligger for Norges del. Tar du et lag som Danmark for eksempel, og ser på klubbene de spillerne spiller for, så ser jo du at de har et bedre landslag enn Norge, sier han.

Liker at folket stiller krav

Etter 0-3-tapet mot Tyrkia (21.899 spilleminutter) i mars, gikk tidligere landslagssjef Per Joar Hansen ut i VG og kritiserte norske fotballekspterter for å hause opp forventningene før kamper.



Ståle Solbakken tror Hansen kan ha et poeng – uten at han nødvendigvis virker å ha planer om å dempe forventningene av den grunn.

– Statistikken forteller meg at det er litt for store forhåpninger og at lista legges litt for høyt. Samtidig blir verden veldig kjedelig om utgangspunktet er at det skal være umulig å klare det likevel. Dette er enkeltkamper der alt kan skje – det er ikke en serie over 40 kamper der ting kanskje blir vanskeligere, sier Solbakken.

Kilde: Opta

Han peker på at neste tellende kamp for Norges del er Nederland på Ullevaal.

– I en slik enkeltkamp kan alt skje. Vinner vi den kampen, og det må vi ha sterk tro på, så kan alt skje. Da kan det leve helt inn, sier Solbakken om håpet om å vinne VM-kvalifiseringsgruppa til Norge.

Der er naturligvis Nederland, et land med 80.230 spilleminutter i en topp fem-liga, storfavoritter.

Martin Ødegaard debuterte på A-landslaget allerede som 15-åring i 2014. Hans opplevelse er at det har blitt stilt høye forventninger til landslaget så lenge han har vært med.

– Sånn har det egentlig vært alle årene jeg har vært med. Det forventes ekstremt mye. Kanskje har tidligere generasjoner vært bortskjemt med mesterskap og prestasjonene som har vært og at det henger igjen. Det er mulig forventningen er for store, men jeg vil heller at folk forventer mye av oss enn å ikke tro på oss, sier Martin Ødegaard.

For selv han er egentlig enig i at landslaget nå er såpass spennende at det forventes kvalifisering til mesterskap.

– Med laget vi har nå, skal forventningene ligge der. Det forventer vi også. Da må vi tåle at folket også forventer det og at de blir skuffa når det ikke går, sier Ødegaard.