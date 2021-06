Tidligere ordfører om Kristiansen: – Må tåle lange blikk om han går i byens hovedgater

Etter 21 år bak murene på Ila er det nå bestemt at Viggo Kristiansen skal løslates. Tidligere ordfører i Kristiansand Harald Furre håper Kristiansen holder seg for seg selv når han slipper ut.

Kristiansen har sonet dommen for å ha drept og voldtatt Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2001. Han har hele tiden nektet for å ha utført handlingene han er dømt for.

Tirsdag ble det kjent at Høyesterett enstemmig har bestemt at Kristiansen skal løslates fra Ila fengsel.

Kristiansen har tidligere gitt uttrykk for at han vil flytte tilbake til Kristiansand om han løslates.

– Ingen kan slette det fra minnet

Tidligere ordfører i Kristiansand kommune, Harald Furre (H), er usikker på hvordan den drapsdømte mannen vil mottas i hjembyen.

– Jeg tror den blir mottatt med blandede reaksjoner her i Kristiansand. Grunnleggende må vi ha tillit til at rettssystemet tar rett beslutning. Samtidig vet vi at Kristiansen har sittet på en forvaringsdom, og Baneheia-saken har satt dype spor i byen. Det var en grusom sak, og en rettssak der det kom frem grusomme detaljer, sier Furre.

Selv om det nå har gått 21 år siden drapene, er byen fremdeles preget av drapene, sier Furre.

– Ingen av oss som levde da og husker den saken har klart å slette det fra minnet. Det er fortsatt dype sår, og vanskelig å håndtere drapene på to små jenter. Men vi lever i et rettssamfunn, vi må sørge for å ta vare på folk. Viggo Kristiansen sier selv at han ønsker å være privat. Jeg håper han håndterer dette på en god måte, og holder seg unna de pårørende.

– Hvordan tror du han blir mottatt i byen?

– Han vil sikkert bli godt mottatt av sine nærmeste. Men han vil nok oppleve, tror jeg, at mange vil ha litt lange blikk om han går i byens hovedgater, sier den tidligere ordføreren.

Blir en fri mann

Høyesterett legger vekt på at påtalemyndigheten har opplyst at de ikke ville be om en forlengelse av forvaringen. Dette innebærer dermed at Kristiansen ville bli løslatt om kort tid, uansett.

«I denne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at Kristiansen må løslates», står det i kjennelsen fra Høyesterett.

Dette betyr at Viggo Kristiansen er en fri mann, og blir løslatt tirsdag.

Nekter straffskyld

Løslatelsen skjer så fort det praktisk lar seg løse.

Den 41 år gamle mannen har i snart 21 år sittet fengslet i Ila fengsel, dømt for voldtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, og mener kompisen Jan Helge Andersen har dratt ham inn i saken. Andersen tilsto og ble dømt til 19 år i fengsel, for drapet på én av jentene. Han har vært en fri mann i flere år.