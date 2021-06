TV 2-måling: Erna-kollaps etter intern vaksinestrid i Høyre

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville fått to tredeler av Stortingets mandater i ryggen for å fjerne Høyre-leder Erna Solberg som statsminister dersom valget fant sted i morgen, viser Kantars ferske måling for TV 2.

– Dette viser at det er mulighet for nytt flertall. Det blir bekreftet på denne målingen, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Med sine 24,7 prosent på TV 2s ferskeste meningsmåling, har partilederen all grunn til å smile. Siden mai-målingen, har Arbeiderpartiets oppslutning økt med 3,6 prosentpoeng og er dermed landets største parti.

Til tross for lovende tall, er Støre likevel tydelig på at det ikke er tid for å lene seg tilbake.

– Det farligste å gjøre nå, er å sette seg tilbake og si at målingene sier at vi vinner. Vi må fortjene det, og vi må vinne det.

Samtidig har Erna Solbergs Høyre ramlet sammen og ned hele 6,1 prosentpoeng, og er såvidt større enn Senterpartiet.

Til sammen ville de rødgrønne partiene som vil kaste Solberg-regjeringen fått hele 112 mandater på Stortinget, hvis Kantars måling var valgresultatet. Det utgjør to tredeler av alle representantene på Stortinget.

Dagens borgerlige koalisjon, Høyre/Frp/KrF/Venstre, får kun 57 mandater på målingen.

Støre tror konfliktene i regjeringen den siste tiden, kan ha bidratt til å svekke tilliten til den borgerlige regjeringen.

Særlig forrige uke var det mye støy rundt Solberg-regjeringen etter at helseminister Bent Høie (H) valgte å trosse sin egen regjerings beslutning om å prioritere flere hundre vaksinedoser til regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og en rekke topp-byråkrater ved at Høie takket nei til vaksinen selv.

– Vedtakene de tok i forrige uke var lite gjennomtenkt. De framsto ikke enhetlig når de hadde et beredskapsbudskap til folk, sier Støre, og legger til:

– Jeg tror folk oppfatter at regjeringen ikke trekker i samme retning, det var det klart uttrykk for nå, sier Støre til TV 2.

BLID STØRE: Jonas Gahr Støre hos «Ærlig Talt» med Yvonne Fondenes Foto: Thomas Evensen / TV 2

Vaksinedrama

Statsminister Erna Solberg (H), understreker at forrige ukes vaksinedebatt kan ha påvirket det dramatiske fallet.

– Vi har hatt en litt tøff uke. Kanskje en tøff halvmåned nå. Det kan være at det er det vi får respons på.

– Hvilken innvirkning tror du det har på tilliten til Høyre at Bent Høie takket nei til å ta vaksinen på dette tidspunktet?

– Jeg tenker at alle kortvarige sånne ting er negative for et regjeringsparti, men jeg tror ikke på lang sikt at det er det viktigste.

Solberg tror likevel at årsaken knytter seg til mer enn Høies beslutning alene.

– Mange er misfornøyd med skjevfordelingen til Oslo og Viken, selv om de har hatt lengst nedstenging her i landet. Og mange er misfornøyd med at deres grupper ikke har kommet først i vaksine. Gjenåpning er vanskeligere enn nedstenging.

Rødgrønt flertall

Senterpartiet er nå nesten jevnstore med Høyre, og ligger i den siste målingen på 17,5 prosent.

– Norge trenger en regjering som ser mer enn Oslo sentrum, og vi er det tydeligste alternative til Høyre, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

JEVNT: Med 17,5 prosent er Senterpartiet nesten jevnstore med Høyre. Foto: Heiko Junge

Sammen med SVs oppslutning på 8,5 prosent, og Arbeiderpartiet, har den tidligere rødgrønne regjeringen flertall. Det er likevel ikke sikkert at regjeringen fra 2005-2013 gjenforenes i høst, skal man tro partilederen.

– Vi i Senterpartiet ønsker en industripolitikk, at vi skal bruke naturressursene og en avgiftspolitikk som ikke rammer de med lav inntekt. Da mener vi det beste er en Senterpartiet/Arbeiderpartiet-regjering.

– Kan SV sitte i den regjeringen?

– Vi ønsker en Senterpartiet/Arbeiderpartiet-regjering, for vi mener det er best, sier Vedum.