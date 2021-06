Tirsdag bestemte Høyesterett å løslate drapsdømte Viggo Kristiansen fra Ila fengsel.

Begrunnelsen var enstemmig.

Ønsker kontaktforbud

Bistandsadvokaten til foreldrene til de drepte jentene Håkon Brækhus sier de var forberedt på avgjørelsen.

– Høyesterett hadde i og for seg ikke noe annet valg når påtalemyndigheten ikke ville forlenge forvaringen, eller besørge gjennomføring av et såkalt tilbakeføringsprogram. Det synes vi er svært uheldig, sier han til TV 2.

Da det ble kjent at statsadvokaten ønsket å løslate Kristiansen, ga de etterlatte uttrykk for at de ønsket et kontaktforbud.

Brækhus understreker viktigheten av dette, nå som 41-åringen blir en fri mann.

– Som nevnt er det bedt om et kontaktforbud. Utover det har vi informert klientene våre om dette, sier advokaten.

Blir ikke hurtigbehandlet

Det er Oslo politidistrikt som behandler søknaden om et eventuelt kontaktforbud. Behandlingen vil ikke bli hurtigbehandlet allerede i kveld, selv om Kristiansen løslates.

– Vi vil ikke kommentere denne behandlingen noe mer i dag. Om behandlingen vil bli prioritert kan vi kommentere nærmere i morgen, sier kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt Steinar Wulfsberg-Gamre til TV 2.

Saken oppdateres!