Artisten Kamelen frifunnet – igjen

Artisten Kamelen er for tredje gang i år frikjent i retten. Denne gangen for å ha kjørt en vannscooter tett opptil en lettbåt tilhørende Marinen.

Ifølge Bergensavisen skal artisten, og to kamerater, ha kjørt i sirkel rundt båten, og sprutet vann på de kvinnelige menige om bord.

Påtalemyndigheten mente dette var hindring av offentlig tjenestemenn og tok saken til retten.

De tre har forklart at de ikke forsto at det var marinefolk om bord. Fartøyet har verken Sjøforsvarets farger, sirener, blålys eller andre militære kjennetegn.

Tirsdag ble artisten frifunnet – for tredje gang i en norsk rettssal i år.

Så langt i 2021 er Marcus Kabelo Møll Mosele, som er Kamelens egentlige navn, frifunnet for å rope «fuck the police» under en konsert i Kristiansand i 2018, og for ran og trusler.

