Var uinteressert i Ødegaard – nå er han tilbake som sjef

Martin Ødegaard får igjen Carlo Ancelotti som ny trener i Real Madrid.

Da Ødegaard signerte for Real Madrid som 16-åring i januar 2015, var det Ancelotti som ledet den spanske gigantklubben.

Den gang trente drammenseren fast med førstelaget og spilte kamper for Castilla, men det var Ancelotti som ga Ødegaard debuten i 2015 da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo på mektige Santiago Bernabéu.

Se bildene fra debuten i videovinduet øverst!

Men Ancelotti har i etterkant vært klar på at Ødegaard ikke var en spiller han regnet med for førstelaget, til tross for at unggutten kom med enorme forventninger etter å ha herjet for Strømsgodset som 15-åring.

– Da Real Madrid bestemte seg for å signere en guttunge fra Norge, 16 år gamle Martin Ødegaard, tenkte jeg, «jeg bryr meg ikke om han kommer eller ikke, fordi han komme ikke til å spille for meg nå», skrev Ancelotti i boken «Quiet Leadership», som ble gitt ut i 2016.

– Rekruttert for fremtiden

For Ancelotti var Ødegaard en spiller for fremtiden.

– Han kan bli den beste spilleren i verden etter at jeg har dratt, men jeg er ikke interessert i signeringen, fordi det er ikke viktig for jobben min, skrev den tidligere Milan- og Chelsea-treneren videre i boken sin.

– Jeg behandlet ham selvsagt med samme respekt som alle andre unge spillere da han kom, men hvorfor ville jeg involvere meg i rekrutteringen? Han er rekruttert for fremtiden, for managere etter meg, skrev Ancelotti.

Nå er Ødegaard blitt 22 år gammel og kaptein for det norske landslaget. Forrige sesong var fikk han ni kamper for Real Madrid, før han i januar søkte seg bort for å få mer spilletid. Det endte med et utlån til Arsenal, der han leverte to mål og to assist på 20 kamper i alle turneringer.

– Lytter til bud på alle spillerne

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué tror imidlertid den langt mer voksne Martin Ødegaard kan spille en stor rolle i Ancelottis nye Real Madrid.

Likevel mener han Real Madrids økonomiske tilstand gjør situasjon usikker.

– Real Madrid sliter med stor gjeld. Før pandemien ville han definitivt kommet inn i troppen igjen, men nå tror jeg Real Madrid vil lytte til bud på alle spillerne i stallen. De eneste unntakene er kanskje Karim Benzema og Thibaut Courtois. Resten er til salgs for den rette prisen, sier Balagué.

– De vil ikke aktivt forsøke å selge ham, men de kommer til å lytte til bud. Hvis Ancelotti får muligheten, er han en spiller treneren gjerne vil ha i stallen, sier TV 2s La Liga-ekspert.

Arsenal-manager Mikel Arteta har ikke lagt skjul på sin beundring for den 22 år gamle drammenseren.

Drømmer om Real Madrid

Overfor TV 2 er Ødegaard klar på at han nå ønsker en mer endelig avklaring på framtiden. Et nytt utlån virker lite ønskelig.

– Jeg har egentlig sagt i lang tid at jeg er giret på mer stabilitet. Jeg har byttet mye nå, det har vært mye lån. Tanken var jo at jeg skulle være i Real Sociedad i to år, men så ble det med det ene. Det har vært mer enn det optimale av utskiftning, så litt stabilitet nå hadde vært fint, sier Ødegaard.

– Hvor ønsker du å spille neste år?

– Hehe… Drømmen er å spille for Real Madrid. Det har det alltid vært og det er det fortsatt, sier han.

Ifølge Ødegaard har han foreløpig ikke hatt altfor mye kontakt med Real Madrid hittil.

– Vi får se hvem som blir trener først. Så får vi se. Men jeg tror ikke det endrer så mye, sier han.