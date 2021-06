Viggo Kristiansen løslates fra fengsel

Det ble klart tirsdag ettermiddag. Kjennelsen fra Høyesterett var enstemmig.

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Flere sier de skal hjem og heise flagget, sa Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB da det ble kjent.

Til TV 2 sier Sjødin at Høyesterett sin avgjørelse var som forventet, etter den siste utviklingen i saken.

– Det er et veldig godt resultat. Kampen har pågått i mange år, sier forsvareren.

– Alarmerende signaler

Kristiansen skal, når han blir løslatt, reise hjem til familien sin i Kristiansand.

– Den første tiden så må familien få ro, og få lov til å være sammen, sier Sjødin.

– Vil dere be om politibeskyttelse?

– Nei, ikke i utgangspunktet. Men det har kommet en del alarmerende signaler fra enkelte i Kristiansand. Vi undersøker dette mer, men foreløpig gjør vi ikke det, sier forsvareren.

Blir en fri mann

Høyesterett legger vekt på at påtalemyndigheten har opplyst at de ikke ville be om en forlengelse av forvaringen. Dette innebærer dermed at Kristiansen ville bli løslatt om kort tid, uansett.

«I denne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at Kristiansen må løslates», står det i kjennelsen fra Høyesterett.

Dette betyr at Viggo Kristiansen er en fri mann, og blir løslatt tirsdag.

Nekter straffskyld

Løslatelsen skjer så fort det praktisk lar seg løse.

Den 41 år gamle mannen har i snart 21 år sittet fengslet i Ila fengsel, dømt for voldtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, og mener kompisen Jan Helge Andersen har dratt ham inn i saken. Andersen tilsto og ble dømt til 19 år i fengsel, for drapet på én av jentene. Han har vært en fri mann i flere år.