Den kompakte SUV-en XC40 er en knallsuksess for Volvo i Norge. XC40 er Norges nest mest solgte bilmodell i år, bare slått av Toyota RAV4. Og en stor del av XC40-eksemplarene er elbilversjonen.

Nå følger Volvo opp dette med elbil nummer to: Fra i dag kan du nemlig bestille nye C40 Recharge.

Å kalle den en egen modell er forresten litt i grenseland. Langt på vei er C40 egentlig en XC40, men med mer sporty og fallende taklinje. Et grep mange bilprodusenter etter hvert har tatt.

Volvo beskriver den selv som en bil som gir kundene mange av fordelene til en SUV, men har et lavere og slankere crossover-design.

C40 er også den første Volvo-modellen i historien som kun blir tilgjengelig i en helelektrisk utgave. For å si det sånn: Den blir ikke den siste!

Veldig mye er likt XC40, men C40 har fallende og mer sporty taklinje.

Service og forsikring er inkludert

Så langt i 2021 har det kommet flere nye og elektriske SUV-er inn på markedet. Konkurransen er tøff og det er flere gode tilbud ute og går. Men noen prispresser har Volvo tydelig ikke ambisjoner om at C40 skal være. Bilen starter på 554.900 kroner, før tilvalg. Abonnementsprisen starter på 6.890 kroner for Fixed (tre års bindingstid) og 7.890 kroner for Flex (tre måneders bindingstid).

Utstyrsnivået er imidlertid høyt. Volvo inkluderer også service og forsikring i prisen. Her snakker vi tre års service og full kaskoforsikring, veihjelp, utskifting av luftfilter, bytte av dekktetningsmasse, rengjøring av sensorer på vindusruter, programvareoppdateringer, bytte av vindusviskere (én gang i året) og bytte av bremseskiver/klosser, når de er slitt.

Bakfra ser du tydelig at dette ikke er en XC40.

Kommer til Norge før jul

– Volvos servicepakke gir kundene lave brukskostnader. Vi har inkludert mest mulig for å gi kunden et veldig bekymringsløst bilhold, og ser at denne typen heldekkende tilbud slår godt an i vår abonnementstjeneste. Derfor utvider vi dette konseptet til også å gjelde kjøp, sier Erik Trosby som PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Av utstyr leveres C40 med blant annet varmepumpe, adaptiv cruisecontrol, pilot assist, blindsonevarsler, elektrisk førersete med minne, tåkelys, aktive piksel-LED hovedlys, induktiv lader, panoramatak, elektrisk passasjersete, oppvarmet ratt og seter foran og bak, 360-graders parkeringskamera og premium lydanlegg fra Harman Kardon som standard.

– C40 Recharge har produksjonsstart høsten 2021 og skal bygges i Volvo Cars' fabrikk i belgiske Gent. Det er planlagt at de første bilene leveres til Norge i fjerde kvartal 2021, sier Trosby, i en pressemelding.

Med startpris på over 550.000 kroner har Volvo lagt seg godt over mange av konkurrentene i denne klassen.

Bagasjerom + frunk

Som XC40, har C40 to motorer, en foran og en bak, og kommer med firehjulsdrift som standard. De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 km/t på 4,9 sekunder. Toppfarten til C40 er begrenset til 180 km/t, av sikkerhetsmessige hensyn.

Bagasjerommet har tidligere blitt oppgitt til 413 liter, i tillegg er det en frunk foran som rommer 31 liter.

Batteripakken er på 78 kWt (nominelt) og Volvo har foreløpig estimert en rekkevidde på om lag 420 kilometer. C40 kommer med mulighet for AC-lading opptil 11kW og DC-lading opptil 150kW. Det blir mulig å bestille C40 Recharge med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.800 kilo.

Innvendig er det ingen overraskelser, som på XC40 er infotainmentsystemet utviklet sammen med Google.

Volvo har flere elbiler på vei

Bilen kommer med et utvalg farge- og dekoralternativer som er unike for C40. Dette er også den første Volvo-modellen som selges uten skinn i seter eller inntrekk.

C40 har innebygd SIM-kort og leveres ferdigkoblet til internett. Volvo tilbyr ubegrenset databruk til bruk av bilens funksjoner og C40 vil kunne motta oppdateringer over-the-air (OTA), noe som gjør at eieren selv kan oppdatere bilen med siste funksjonalitet uten å måtte besøke et verksted. Med OTA kan Volvo også enkelt lansere ny funksjonalitet og nye oppdateringer i bilens levetid.

Med C40 Recharge og XC40 Recharge har Volvo Cars nå presentert sine to første elbiler. Merket skal lansere flere nye elbiler de kommende årene, og har enda flere biler planlagt i perioden 2025-2030. Neste planlagte modellansering er neste generasjon XC90, som vil komme i en helelektrisk utgave. Her snakkes det om premiere i 2022.

