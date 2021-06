Nesten 50 grendeskoler legges ned hvert år: – Vi fortsetter kampen

Hvert år blir flere titalls grendeskoler lagt ned. Nå har flere kommuner startet et bygde-opprør mot skolenedleggelsene.

TV 2 fortalte i går om rasende velgere som reagerer sterkt på planene om nedleggelse av grendeskoler i Senterparti-kommuner.

I en rekke norske kommuner har innbyggerne nå tatt opp kampen.

– Det er mange som er sjokkert over at Senterpartiet står i spissen for å legge ned grendeskolene våre. Det er mye frustrasjon, sier Tommy Kornstad.

Han er en av organisatorene bak skoleaksjonen i Åsnes kommune. Nylig valgte de å lage en en facebook-aksjon de kaller «Nasjonalt bygdeopprør».

De håper å gjøre skolenedeleggelser til en viktig sak i valgkampen.

AKSJON: Foreldrene ved grendeskolene i Åsnes varsler at de ikke gir seg. Nå utvider de aksjonen. Foto: Olav Wold

– Bygdas hjerte

Tall TV 2 har fått fra Utdanningsdirektoratet viser at nærmere 50 grendeskoler legges ned årlig i Norge. I gjennomsnitt hadde skolene 69 elever.

År etter år kan man lese om store protester når det besluttes at skolene skal legges ned.

– Ved å legge ned skolene rammer man grendene hardt. Og faren ved å legge ned skolene er at småsamfunn da vil forsvinne eller bli veldig redusert. Vi snakker om hjerte i bygdene våre. Dette må vi få en bred debatt om i valgkampen, sier Kornstad.

Flere kaster seg på

I Åsnes kommune, som er Senterparti-styrt, er det vedtatt å legge ned to grendeskoler.

– Men vi fortsetter kampen og har sett at det skjer nedleggelser over hele landet, sier Kornstad.

Facebookgruppen ble opprettet sammen med skoleforkjempere fra tre andre kommuner; Østre Toten, Ringsaker og Mosjøen.

– Og vi satser på å få med flere, sier Kornstad.

TRUET: To grendeskoler er vedtatt nedlagt i Åsnes. Foto: Thea Ødegården / TV 2

– Ikke lønnsomt

Tre av kommunene som er omhandlet av aksjonen styres av Senterpartiet, mens Ringsaker er er ledet av Arbeiderpartiet.

– Folk kjemper jo for å beholde grendeskolene sine over hele landet. Og det er snart valg. Vi ønsker å sette bygdeskolene på dagsorden i valgkampen, sier Beate Hansen.

Hennes barn går på Jara skole i Åsnes, som er en av de to skolene som er vedtatt nedlagt.

– Men er det ikke riktig av kommuner med dårlig økonomi å legge ned små skoler for å spare penger?

– Nei. Kommunen vår har ikke råd til å bygge storskolen de planlegger, slik vi ser det. Vi setter spørsmålstegn ved beregningene som er gjort, og materialprisene har økt kraftig siden vedtaket. Det virker kortsiktig og feil. Nedleggelse av skoler fører også til at grender kan bli borte og at folk flytter fra kommunen vår. Det er ikke lønnsomt, sier Beate Hansen og Tommy Kornstad.

Hansen forteller at barna hennes risikerer en skoleveg på 2-3 timer i buss, daglig, om ikke kommunen snur.