Var innelåst på karantenehotell i 19 dager: – Jeg skulle begynt å røyke

– Det høres jo ut som jeg ikke har vært gjennom noe kjipt i livet, men det er noe av det mer turbulente jeg har opplevd, sier Odd Christian Eiking.

For etter at syklisten testen positivt for korona mens han var i Mallorca, havnet 26-åringen i karantene på et hotell, og slapp ikke ut før han kunne avgi en negativ prøve.

Og det tok sin tid for Eiking. Men etter at han testet negatvt søndag, kunne Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux-rytteren endelig slippe ut.

– De koronareglene som Spania har er etter min mening ganske hårreisende. Man måtte ha en negativ test for å slippe ut. Det var PCR-test, og de er veldig følsomme. Proteinene kan ligge å lure bak i nesen, og det kan de gjøre i opptil seks måneder, sier Eiking, som hadde hørt om skrekkhistorier om folk som hadde vært koronafast i opptil to måneder.

– Det var helt innesperret

Det ble 19 lange dager på karantehotellet for Eiking, som avla en negativ test på søndag. Nå er han hjemme i Norge, etter noen svært krevende uker innelåst i Spania.

– Det var helt innesperret. Det var ikke noe kjekt i det hele tatt og ikke få frisk luft. Sånn i etterkant har jeg tenkt på at jeg skulle begynt å røyke. For de som røykte var de eneste som slapp ut, ler Eiking, og legger til:

– Jeg slapp heldigvis å legge til meg den vanen.

Men det ble flere ukers pause fra sykkelen for Eiking, som egentlig skulle sykle det TV 2 Sport 2-sendte rittet Criterium du Dauphine.

– Formen var helt fin hele tiden mens jeg satt inne. Jeg prøvde meg på litt burpees/froskehopp for å få opp pulsen. Etter noen dager begynte jeg å kjenne det i kneet, så da roet jeg litt ned.

– Jeg føler meg pigg som aldri før

Når Eiking snakker med TV 2 er han endelig tilbake i Bergen, der han heldigvis slapp flere dager på karantenehotell.

– Jeg er OL-aktuell, så siden jeg egentlig kommer OL-forberedende konkurranser så slipper jeg litt billigere unna. Jeg har jo også hatt korona. Men skal teste meg to ganger også før jeg kan slipper ut av karantenen.

I motsetning til i Spania kan Eiking endelig sette seg på sykkelsetet igjen.

– Jeg føler meg pigg som aldri før, overskuddet er bedre noen gang, sier Eiking, som egentlig skulle ha vist seg frem i Criterium du Dauphine for å kjempe om en plass på Tour de France-laget.

– Mest sannsynlig blir det vanskelig å få en plass der nå. Jeg skal snakke med laget om at jeg kom på sykkelen i dag, og at det var bra. Men det kan være overskuddet som snakker, det vet man ikke.

Eiking er usikker på når det neste rittet blir. Da TV 2 snakket med han for noen dager siden fryktet askøyværingen for både Tour de France og OL, men er mer optimistisk nå med tanke på OL:

– Det er jo to måneder til OL, så de kan de ikke avskrive meg helt. Jeg satser også på å kjøre Spania rundt i midten av august, sier Eiking, som kan nyte finværet i Bergen om dagen.

– Vi har vel en fire-fem dager som det her i året, så det skal utnyttes, ler Eiking.