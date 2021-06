Hockeygutta slapp karantenehotell - Oslo kommune innrømmer glipp

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, uttalte til TV 2 at ishockeylandslaget likevel slapp karantenehotell etter å ha kommet hjem fra VM.

– Helseavdelingen i Oslo kommune har gitt oss fritak for hotellkarantene, så nå har vi reist fra hotellet og soner hjemme, skriver han i en sms.

Opprinnelig måtte ishokcyelandslaget på karantenehotell på Helsfyr etter at de landet på Gardermoen mandag formiddag. Deretter kunne landslaget teste seg ut av hotellkarantene etter tre dager, men søkte for å unngå karantenehotell.

Nå viser det seg at hockeygutta skulle vært på karantenehotell, for Oslo kommune innrømmer selv at de har gjort en glipp.

Smittevernoverlege Frode Hagen forklarer vurderingen slik:

– Oslo kommune har dimittert hockeylandslaget etter covid-19 forskriften §6-f som gir unntak for toppidrettsutøvere. Dessverre har ikke landslag, utover fotballandslaget, og ellers toppidrettsutøvere som konkurrerer eller forbereder seg til OL, unntak. Dermed er det gjort en uriktig vurdering, og kommunen gjør sitt ytterste for å følge opp hockeylandslaget og passe på at disse får nødvendige tester og oppfølging videre. Spillerne er nå i karantene i sine egne hjem, og det er viktig at de følger smittevernreglene som til enhver tid gjelder, sier Hagen til TV 2.

Det var en forbannet gjeng som landet på Gardermoen rundt klokken 12 tirsdag. Da var nemlig beskjeden om at gjengen som de siste ukene har vært i Latvia og spilt VM måtte rett på karantenehotell.

Stemningen var en annen da kontrabeskjeden kom.

– Det er veldig deilig å slippe karantenehotell, sier Martin Røymark når TV 2 møter ham like utenfor leiligheten hjemme i Oslo.

– Dette var en fornuftig avgjørelse av de som bestemmer. Nå blir det karantene hjemme men det er mye bedre og fremover alt er det mye sikrere smittemessig, fortsetter Vålerenga-spilleren.

Det var en svært skuffet Tommy Kristiansen som landet på Gardermoen tidligere tirsdag. Han ble far 14 dager før han reiste for å representere Norge i VM. Nå får han likevel komme hjem til barn og kjæreste.

– Det er helt fantastisk å slippe karantenehotell. Det skal bli helt fantastisk og komme hjem nå. Det har vært en fryktelig dag, og vi har fått lite informasjon, men nå endte det jo veldig bra, sier Kristiansen til TV 2 etter gladnyheten.

– Det første jeg skal gjøre er å kysse ungen min, og nyte dagen med familien!