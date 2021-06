Fotsoldatene må klare seg med smuler

Forrige uke braket Unio og KS sammen i beste sendetid på debatten med Fredrik Solvang.

Både Sykepleiere og lærere har prøvd i tiår å løfte disse yrkene med høyere status og kunne lettere rekruttere med bedre lønn.

Dette har vært en håpløs kamp mot en gjerrig stat som vasser i sitt oljefond slik Onkel Skrue gjorde det så fint i sin pengebinge. Men skal vi løfte samfunnets bærebjelker?

Nei da, dette har vi ikke råd til har regjering etter regjering sagt. La oss derfor se bort rett over grensa. Finland har Europas beste skole, ifølge flere rapporter.

De har klart det ved å gjøre læreryrket til et høystatus yrke med mastergrad og først og fremst høyere lønn.

Steinkast unna

De har også mindre lekser, men skårer allikevel høyest på samtlige tester. En rekke land har vært på besøk og prøvd å lære av finnene.

Norge er bare et steinkast unna, men har i mange år slitt med PISA-testene. Høyre klarte å forbedre dette noe med sine nasjonale tester og fokus på matte, engelsk og norsk.

Etter å ha brukt milliarder til flere lærere, henger fortsatt kongeriket etter.

Lærerutdanningen har blitt til en femårig master, men vi ligger fortsatt langt bak mange land i Europa.

Hvorfor? Hvorfor kan ikke Solberg-regjeringen gi lærerne en verdig lønn? Både de og sykepleiere ligger godt under med sammenlignbare utdanninger.

Fotsoldater

Noe av forklaringen er at disse yrkene er stort sett offentlige og ikke private hvor en ingeniør havner stort sett.

Men er det ikke på tide å løfte verdigheten til disse yrkene? Sykepleierne har også hatt store utfordringer under pandemien, på lik linje med lærere som har vekslet mellom hjemme- og skoleundervisning.

Sykepleierne som er sykehusets fotsoldater og gjør hovedjobben kan takke med smuler, mens leger, selv om vi kompenserer for høyere utdanning, får helt sinsyke godtgjørelser til sammenligning.

Sjekk bare hvor godt en lege er forsikret opp mot en sykepleier eller ambulansearbeider.

Et hav i forskjell, selv om de jobber for samme sykehus. Nå er ikke poenget her å sette ulike yrkesgrupper opp mot hverandre men vi snakker her om å betale disse to gruppene en VERDIG lønn.

Gjennomsnittlønna i kongeriket er i underkant av 500k, og når en sykepleier får godt under dette i grunnlønn, så er noe fundamentalt galt.

Lønnsvekst og goder

Men «kjeltringene» på Stortinget kan bevilge seg selv en lønnsvekst fra ca. 400k på 90-tallet til nå rett under en million.

Dette langt over lønnsstigen til frontfagene. Hvorfor skal de få det dobbelte av en gjennomsnittlig årslønn, mens samfunnets pilarer skal ta til takke med smuler?

Jeg trenger ikke nevne alle andre godtgjørelser politikere som fri bolig, gratis parkering i en kjeller som ingen bruker som kostet mange millioner, eller den siste oppussingsskandalen på Stortinget.

Nei, nå er det nok at disse «bukkene» forsyner seg godt av havresekken sin, mens fotsoldatene i samfunnet vårt skal ta til takke med smulene etter våre såkalte forbilder på Løvebakken.

