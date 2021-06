Derfor er rettspsykiateren kritisk til «brå» løslatelse

I snart 21 år har Viggo Kristiansen sittet i fengsel. Mesteparten av tiden har han tilbrakt på Ila i Bærum, der noen av landets farligste menn soner lange straffer.

Men nå har Kristiansen blitt løslatt. Tirsdag kveld ble han hentet av sin far utenfor Ila fengsel.

VINKET: Viggo Kristiansen vinket til de innsatte på Ila Fengsel tirsdag Foto: Frode Sunde

Normalt sett blir fanger overført til fengsel med lavere sikkerhetsnivå før de sluses ut, men det blir ikke tilfellet for Viggo Kristiansen.

– Når du har sittet 20 og et halvt år i høysikkerhetsfengsel, er det grunn til bekymring når du blir sluset ut så å si på timen?

– Det kommer helt an på hvordan man er psykologisk, og hva som venter der ute, sier Randi Rosenqvist.

– Ikke veldig hensiktsmessig

Rosenqvist er spesialist i psykiatri. Inntil for halvannet år siden jobbet hun med risikovurdering av innsatte på Ila fengsel.

Hun har selv aldri snakket med Kristiansen, men har ledet psykologteamet som tidligere har gjort risikovurderinger av ham.

På generelt grunnlag mener Rosenqvist det er uheldig at forvaringsdømte slipper rett ut av fengsel, uten en langsom tilvenning til det som venter på utsiden.

– Jeg synes jo ikke det er veldig hensiktsmessig. Hvis de da ikke har hatt soningsprogresjon, så blir det ganske dramatisk, sier Rosenqvist.

UHENSIKTSMESSIG: Randi Rosenqvist mener det er lite hensiktsmessig at forvaringsdømte slippes rett ut av fengsel. Foto: Øyvind Brattegard

Viggo Kristiansen har ikke ønsket å samarbeide med de sakkyndige på Ila. Dette har budt på utfordringer for de som skal gjøre risikovurderinger av de innsatte.

– Vi mangler litt informasjon om hva han tenker, mener og planlegger, forteller Rosenqvist.

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, bekrefter at Kristiansen ikke ville samarbeide med de sakkyndige på Ila. Og at de dermed mangler informasjon om fremtidsplanene til Kristiansen.

– Bakgrunnen for at den informasjonen ikke kom, er at tilliten mellom Viggo og de sakkyndige ble brutt. De prøvde hele tiden å tvinge han til å tilstå.

TILLITSBRUDD: Arvid Sjødin forteller at tilliten mellom Viggo Kristiansen og de sakkyndige ble brutt på et tidlig tidspunkt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Å tvinge noen til å tilstå det de ikke har gjort er alvorlig, sier Sjødin.

Sjødin understreker at Kristiansen kommer til å leve et tilbaketrukket liv når han slipper ut.

– Han kommer ikke til å vandre rundt i Kristiansands gater, tvert i mot.

Må forholde seg til rettskraftige dommer

Ofte henger soningsprogresjon sammen med erkjennelse av skyld. Kristiansen har nektet enhver befatning med drapene i Baneheia.

– Hvordan forholder man seg til folk som nekter for å ha gjort det de er dømt for?

– Kriminalomsorgen er nødt til å forholde seg til rettskraftige dommer, og det er jo grunnlaget for våre risikovurderinger underveis. Mange innsatte distanserer seg fra det de er dømt for, men etter hvert er det mange som kommer til at de er skyldig i det som har skjedd, forteller Rosenqvist.

– Drøftet dere noen gang muligheten for at Kristiansen kunne være uskyldig dømt?

– Nei, og det har heller ikke vært vår jobb å drøfte det.

– Men er ikke det et ganske viktig premiss å drøfte når dere skal ta stilling til om det er fare for at en person vil begå ny, alvorlig kriminalitet?

– På sett og vis. Diskusjonene i psykologteamet handlet oftere om en person var psykotisk, altså om de skulle vært dømt til behandling heller enn fengsel.

– Jeg tror vi kommer veldig skjevt ut hvis vi begynner å diskutere om dommen er gal, sier Rosenqvist.