Får vi beholde sommerværet?

Etter flere dager med sommervær i store deler av landet, er mange nysgjerrige på hvor lenge de kan nyte godt av høye temperaturer og solskinn.

Ifølge meteorolog ved StormGeo, Ina Ynnesdal, er det ingen grunn til bekymring.

– Resten av uken vil det bli mye fint vær både i sør og i nord i landet, sier Ynnesdal.

For starten av juni skal vise seg å bli en fortsettelse på det varme sommerværet vi har hatt den siste tiden.

Dra frem sommergarderoben

Etter at det i helgen var opp mot 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, har mange dratt frem sommergarderoben. Dette er ikke forgjeves, skal vi tro meteorologen.

– Det blir nok ikke like varmt som det har vært de siste dagene, men det kan bli opp mot 25 grader i store deler av landet.

Ynnesdal mener man kan forvente litt mer skyer mot slutten av uken i sør og øst, men at det ikke vil påvirke temperaturene noe merkbart.

Må vente på de høye sommertemperaturene

Mens indre strøk fortsatt kan nyte godt av gode sommerdager gjennom helgen, vil Vestlandet muligens ikke får kjenne på de høye temperaturene helt enda.

– Vestlandet vil være påvirket av havluften, så der vil det være mer kjølig, sier meteorologen.

Til tross for en lovnad om mange fine dager i vente for hele landet, påpeker Ynnesdal at det nærmer seg et lavtrykk i løpet av de neste dagene.

Varierende helgevær

Et nedbørsområde nærmer seg Sør-Norge og et nærmer seg Nord-Norge, noe som kan bety at man bør forberede seg på litt regn i løpet av helgen.

– Lavtrykksområdet er ikke så stort, men det er usikkert hvor mye nedbør det kommer til å gi fra seg, påpeker meteorologen.

Det vil dermed altså uansett ikke bli noe dårlig helgevær, men det kan muligens bli litt mer skiftende enn det vi har opplevd de siste dagene.