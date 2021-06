VM-motstanderens Norway Chess-deltagelse overrasker Carlsen

– Det at jeg møter Jan kun drøyt to måneder før VM-matchen er litt overraskende, men veldig gledelig for Norway Chess, sier Magnus Carlsen til TV 2.

VM-kampen mellom de to spilles fra 24. november til 16. desember i Dubai. Både Carlsen og russiske «Nepo» er født i 1990, og har duellert siden før de ble tenåringer.

Likevel kan det være mye informasjon å hente fra Norway Chess. Årets turnering arrangeres fra 7. september til 18. september i Stavanger. Alle skal møte alle to ganger, én gang med hvite og én gang med svarte brikker.

– Det siste møtet med utfordreren i klassisk sjakk før matchen blir en balansegang. Begge ønsker nok å vinne for å få et visst psykologisk overtak, men samtidig ikke røpe VM-strategien, forklarer Carlsen.

30-åringen tror at pandemien kan være en medvirkende årsak til at russeren stiller i Stavanger. Den har lagt store begrensninger på klassiske sjakkturneringer.

– Jeg har forstått at Jan har trukket seg fra GCT-turneringen i Bucuresti. Både det og Karjakin sin uteblivelse fra Norway Chess i 2016 er nok knyttet til strategien lagt frem mot matchen, tror Carlsen.

I tillegg til Carlsen og Nepomnjasjtsjij stiller Richard Rapport, Alireza Firouzja, Sergej Karjakin og Aryan Tari i Norway Chess.