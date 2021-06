Kari (60) omkom etter fallulykke ved Higravtiden

Det var Kari Rødsand (60) fra Vågan som omkom i en fallulykke ved Higravtinden i Austvågøy lørdag.

– Navn og bilde gis ut etter avtale med de pårørende, opplyser politiet i Nordland i en pressemelding.

Hun etterlater seg mann og tre voksne barn, skriver politiet.

Rødsand var i et turfølge med 10 personer. Ifølge Lofotposten var turen organisert i regi av Lofoten turlag.

– Turfølget har vært på en en tur nordøst for Svolvær. I terrenget så skjer det at en av turdeltagerne sklir ned en bratt skråning. I forbindelse med at hun faller nedover så slår hun seg mot terrenget, og blir senere bekreftet omkommet, sa operasjonsleder Ulf Sletten i Nordland politidistrikt til TV 2 etter ulykken.

Turfølget fikk bistand fra Vågan kommunes kriseteam etter ulykken.