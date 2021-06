Amalie Iuel begynte å tvile på seg selv: – Det er en vond følelse å kjenne på

I lang tid fryktet Amalie Iuel at hun ikke var en mesterskapsløper. De siste årene har den OL-klare norgesmesteren fått hjelp av sine støttespillere for å bli sterkere mentalt.

Året er 2015. 23 år gamle Amalie Iuel skal løpe forsøk på 400 meter hekk i sitt første senior-VM. Da tok nervene over.

– Jeg hadde så høyt spenningsnivå at jeg suste rett inn i den første hekken og rev den, og det satt meg ut resten av løpet. Det ble jo ikke bra i det hele tatt, sier Amalie og tenker tilbake.

TUNG DEBUT: VM i friidrett i Beijing 2015 . Amalie Iuel snublet i første hekken og gikk ikke videre på 400 m hekk. Foto: Ruud, Vidar

VM var over før det hadde begynt for det unge talentet. Nå ser hun tilbake på mesterskapet i Bejing som et punkt i karrieren hun har lært mye av.

Forbløffet over Warholm i Rio

Ett år senere ble bærumsjenta tatt ut til OL i Rio. Der møtte hun Karsten Warholm og Leif Olav Alnes. Amalie ble tatt inn i varmen, og husker godt hvor overrasket hun ble over Warholms oppladning på konkurransedagen.

I RIO: Amalie på pressetreff i Rio de Janeiro, Brasil 2016. Foto: Ruud, Vidar

– Han skulle ut og løpe forsøk, og han var helt helt rolig. Du så ikke noen antydning til at han hadde noe spenning i kroppen eller noen ting. Han var akkurat sånn som han pleide å være.

Amalie klarte ikke forstå hvorfor han ikke var nervøs. Hun ventet til Warholm gikk på do for å finne ut hvordan det var mulig.

– Jeg spurte Leif Olav: «Er det ikke i dag han skal løpe?» Han svarte: «Jo, men det er jo ikke vits i å la nervene ta over helt over såpass tidlig. Det er når det nærmer seg at du skal begynne å dyrke dem og la de hjelpe deg, sa den erfarne treneren til Amalie.

LÆRTE MYE: Sommer-OL i Rio 2016. Amalie ble inkludert i gruppa til Leif Olav Alnes og Karsten Warholm. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

I sin egen konkurranse kom Iuel på sjetteplass i forsøket, og avanserte dermed ikke til semifinale i OL-debuten. Og selv om hun fikk ny innsikt, og hadde en bedre opplevelse enn i Bejing, skjønte den da 24 år gamle jenta at hun hadde en jobb å gjøre for å takle konkurransenervene bedre.

Prøver å ikke tenke på presset

I 2017 flyttet Amalie hjem til Norge, etter fire år som collegeutøver i USA. Da ble hun del av gruppa til treneren som hjalp henne i Rio, Leif Olav Alnes. Hun beskriver det som en perfekt match. De har jobbet mye med det mentale.

– Vi har jo pratet mye om nerver og han har vært med i syv OL, så han har jo sett alt dette før. Det handler mye om å prøve å distrahere oss. Gjerne med litt dårlige vitser og halvdårlige serier. Vi må være opptatt med noe annet enn å tenke på løpet, for hvis man tenker på de 55 sekundene og spiller det om og om igjen i hodet så blir man jo helt utmattet, sier hun med et smil.

GODE RÅD: Amalie Iuel sier at teknikkene til trener Leif Olav Alnes har betydd mye for hennes utvikling Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I denne gruppa fikk hun trene med han som for første gang skulle bli verdensmester på 400 meter hekk samme år, Karsten Warholm. Spørsmålet er om det blir ytterligere press på Amalie når hun trener med verdens beste mannlige hekkeløper.

– Det har jeg tenkt på flere ganger, men jeg vil jo si at jeg er i den beste gruppen for meg. Jeg tar med meg alt av lærdom og suger til meg alt av informasjon. Jeg prøver å ikke tenke at det et enormt press på meg eller at jeg må lykkes for å rettferdiggjøre at jeg er i den gruppa, sier bærumsjenta.

GOD STEMNING: Karsten Warholm og Amalie Iuel under NM på Hamar i 2019. Foto: Vidar Ruud

Hadde begynt å tvile før VM i Doha

To år senere, i 2019, var det VM i Doha, og Amalie trengte en god opplevelse og stang inn. For tvilen hadde begynt å komme.

– Før Doha hadde jeg begynt å tenke sånn: «Å nei, er jeg ikke en mesterskapsløper? Er jeg en sånn som choker hver gang det er noe viktig som står på spill?» Det er en veldig vond følelse å kjenne på hele tiden, sier hun ettertenksomt.

Men i forsøket i Doha løsnet det. Amalie vant heatet med tiden 54.72, og forbedret sin egen norske rekord med 43 hundredeler. Selv om hun røk ut i semifinalen var opplevelsen i Doha akkurat det hun trengte.

ENDELIG: I VM i Doha i 2019 fikk Amalie Iuel sitt gjennombrudd. Hun brøt den magiske grensa. Foto: Jewel Samad

– Å se at du bryter den magiske grensen, den barrieren som jeg har slitt med såpass lenge og kom meg under 55-grensen. Det var en enorm lettelse først og fremst. Det er vanskelig å sette ord på det på de følelsene der, sier Amalie med et smil.

Jakter samme følelse i Tokyo

I sitt andre OL har Norges beste hekkeløper en større ro. Hun ser frem til å konkurrere i Tokyo, men har ikke noe uttalt mål. Alt handler om å få tilbake opplevelsen hun hadde i Doha. Å sette sammen et perfekt løp.

– Det er det vi trener mot å klare. Å få kjenne på den følelsen igjen, det bruker jeg mye som motivasjon. Hvis jeg har en dårlig dag på trening eller noe, da er det det jeg lengter etter i Tokyo, sier 27-åringen.

KONGEPOKAL: Jakob Ingebrigtsen og Amalie Iuel ble tildelt hver sin Kongepokal under NM i Bergen i fjor. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Det har ikke blitt mange konkurranser siden Norge stengte ned i mars i fjor. Men det ble NM-gull og kongepokal i fjor høst, noe som var en god bekreftelse.

– Ja, det var deilig. Det var min første kongepokal og det var gøy at jeg kunne sette sammen et godt løp i NM også, sier Amalie.

Får hjelp av kjæresten

På hjemmebane har Amalie nå slått seg til ro i Oslo. 17. mai i fjor ble det kjent at den danskfødte løperen er sammen med Aksel Lund Svindal.

Og når kjæresten er olympisk mester og verdensmester i sin idrett, bruker Amalie muligheten til å hente verdifull erfaring fra ham.

– Vi kan sitte og spise middag og prate om noe, så plutselig kan jeg poppe ut med: «Hvordan takler du egentlig konkurransenervene, eller hvordan klarte du å komme tilbake etter så mange skader?», forteller hun.

Hun understreker at det er fint å være sammen med noen som har forståelse for det hun driver med, selv om idrettene deres er forskjellige.

– Mye av det mentale blir jo ganske likt. Han har jo vært konkurranse-settingene mange ganger og vet hvordan man skal takle nerver og sånne ting. Han har jo mye mer erfaring enn meg, så det er gøy å høre hvordan han har taklet det, avslutter Amalie.