Dette skjer med de gjenværende hyttene fra Sommerhytta

Kurt Rasmussen (48) og datteren Veronica Johansen Rasmussen (26) vant hytta de selv har pusset opp på Mjøsli. De tre gjenværende hyttene fra Sommerhytta blir nå lagt ut for salg.

Far og datter, Kurt Rasmussen (48) og Veronica Johansen Rasmussen (26) gikk seirende ut av årets sesong av Sommerhytta, og de vant hytta som de selv hadde pusset opp på Mjøsli.

– Det er veldig, veldig stort. Egentlig helt sykt. Det er fortsatt ganske uvirkelig. Jeg er jo veldig stolt, sa Johansen Rasmussen da TV 2 snakket med vinnerparet tidligere.

På grunn av smittevernhensyn ble ikke andreetasjen pusset opp under innspillingen av TV-programmet, som foregikk våren 2020.

Det skal far og datter ta fatt på nå, før de endelig kan ta i bruk hytta si.

– Hytta blir et samlingspunkt og et feriested for familien vår, sier de.

Se vinnerøyeblikket i videoen øverst i saken.

SAMLINGSPUNKT: Hytta på Mjøsli vil bli et perfekt samlingssted for familie og venner, sier far og datter. Foto: Espen Solli

Andre eiere

Hvem som blir eierne av de tre andre hyttene, gjenstår å se.

Da TV 2 slår på tråden til de tre deltakerparene som ikke vant, forteller de hva de tenker om hytta som de selv pusset opp i løpet av ti uker.

– Det var en grunn til at vi meldte oss på Sommerhytta. Så vi har ikke en økonomisk mulighet til å kjøpe den nå, dessverre, sier Anna Rosenlund Skretteberg (23), som tok en andreplass sammen med samboeren sin Jone Engemoen Hansen (27) i Sommerhytta.

– Jeg skulle jo selvsagt ønske å ha hytta, men det må nok bli noen andre eiere der, sier hun, som deltok i årets sesong med kjæresten Jone Engemoen Hansen (27).

NÆR SEIER: Samboerparet Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen Hansen var nære på å vinne drømmehytta si på Mjøsli. Foto: TV 2

Venneparet Christine Kirkhorn (26) og Adrian Middelthon (25) tok tredjeplassen i årets sesong av Sommerhytta. De sier at de heller ikke har økonomisk mulighet til å kjøpe hytta de pusset opp.

– Vi må nok først få kjøpt oss leilighet i Oslo, tror jeg, sier Middelthon, som legger til at han synes det er dumt at de ikke får sin drømmehytte på Mjøsli.

Tvillingparet Trine og Trude Rishaug Lium (41) har ikke hatt noen hytteplaner i tankene, etter at innspillingen var ferdig i fjor vår.

– Vi har verken råd eller mulighet til å kjøpe en hytte til så mange millioner, dessverre. Vi skulle gjerne vært på Mjøsli, sier Trude.

– Det har ikke vært i mine tanker en gang. Men jeg synes jo den var fryktelig fin da, sier Trine.

Lagt ut for salg

Til TV 2 skriver pressesjef Jan-Petter Dahl i en e-post at de tre gjenværende hyttene blir lagt ut for salg.

– Hyttene blir lagt ut for salg av grunneier, eventuelt hytteutbygger, og deltakerparene har som alle andre mulighet til å kjøpe dem til markedspris, sier han.

Det er Mjøsli Hytter og Naturpark som står oppført som utbyggere av hyttene.

På sine hjemmesider skriver de at Sommerhytta-hyttene ble lagt ut for salg 12. juni.

Daglig leder ved Mjøsli Hytter og Naturpark Tormod Tvinnereim sier interessen har vært enorm.

– Vi har hatt omtrent 250 interessenter på listen, så det har vært en formidabel interesse, sier han på telefon med TV2.no.

Han forteller at etter det populære TV 2-programmet begynte å rulle på TV-skjermen for femte gang, har det vært hundrevis av nysgjerrige sjeler som har tatt turen opp til området.

– Det var vi ikke forberedt på. Det var helt sykt med folk. Hver helg har det vært flust av mennesker her. Det føles litt som at jeg har vært i Universal Studios. Det har vært helt bonanza, som har vært veldig morsomt, sier han.

Ulike prisklasser

Tvinnereim forklarer at de resterende hyttene er prist noe ulikt.

– Hyttene har lik verdi, men det som utgjør prisforskjellen er tomten og plasseringen.

– Vi har priset med utgangspunkt i to hytter som er helt identiske, og hva vi har solgt for, forklarer han.

Samtidig som Sommerhytta har rullet på TV-skjermen, har ivrige seere også kunnet følge Drømmehytta på TV 2 Play. Her har kjendiser lagd sine bidrag til hytta. Til sist var det programleder Marte Bratberg (31) og artist Atle Pettersen (31) som stakk av med seieren, og fikk donere bort 50.000 kroner.

Tvinnereim opplyser om at Drømmehytta ble solgt i fjor for 4.100.000 millioner kroner.

– Den ligger ved siden av Anna og Jone sine hytte, og er helt identisk. Derfor har vi prissatt deres hytte til samme pris, sier han.

Nabohytta til venneparet Adrian Middelthon (25) og Christine Kirkhorn (26) ble ifølge Tvinnereim solgt for 3.500.000 millioner kroner. Venneparets hytte er derfor prissatt til samme sum.

– Tvillingene sin hytte hadde noe bedre plassering og utsikt. Basert på tidligere salg er den derfor prissatt til 3.850.000 millioner kroner.

Tvinnereim opplyser om at hyttene generelt er prissatt ut ifra tidligere salg.

Gjort endringer

Selv om deltakerparene la inn en enorm innsats i hyttene sine, forteller Tvinnereim at de har gjort fikset på dem i ettertid.

– Jeg vil understreke at det er gjort en kjempeinnsats av alle deltakerparene. Vi har bare gått inn og fikset på kosmetiske ting, som å rette opp det som har vært skjevt og diverse. Det er det en byggmester som har gjort, sier han.

Se hele sesongen av Sommerhytta på TV 2 Play når du vil.

Se også hele sesongen av Drømmehytta på TV 2 Play når du vil.