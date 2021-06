Sommerhytta-Jone hadde en spesiell seiersplan

Én gullhammer vippet det, da far og datter Kurt Rasmussen (48) og Veronica Johansen Rasmussen (26) stakk av med seieren i årets sesong av Sommerhytta.

Med åtte gullhammere kunne de smykke seg som vinnerne av Sommerhytta og eierne av ny hytte.

For det unge samboerparet Anna Rosenlund Skretteberg (23) og Jone Engemoen Hansen (27) holdt det akkurat ikke for å stikke av med seieren og sin egen hytte på Mjøsli.

HADDE TROEN: Samboerparet Jone Engemoen Hansen og Anna Roselund Skretteberg hadde troen på at de skulle klare å vinne hytta de pusset opp på Mjøsli. Foto: TV 2

Sårt

Rosenlund Skretteberg og Engemoen Hansen hadde vært kjærester i tre år da de meldte seg på Sommerhytta. I dag har paret vært kjærester i fire år og samboere i nærmere tre.

Ett år har gått siden innspillingen foregikk av TV 2-programmet våren 2020.

Da TV 2 slår på tråden til dem, innrømmer de at andreplassen fremdeles er noe sårt.

– Det er jo litt sårt. Hvert fall når finalen har nærmet seg mer og mer på TV. Da tenker man jo mer og mer på det, sier Rosenlund Skretteberg.

– Vi har jo fått det mer på avstand i hverdagen, men vi kjenner jo på de følelsene vi hadde, da vi holdt på, innrømmer hun.

Helt spesiell plan

Paret hadde en liten tro på at de skulle vinner Sommerhytta. Da siste gullhammer ble delt ut, brast dessverre hyttedrømmen.

Etter hva TV2.no erfarer, hadde derimot Engemoen Hansen en helt spesiell plan, dersom det gikk veien.

Han skulle nemlig fri til sin utkårede.

– Jeg har hørt noe rykter om det, ler Rosenlund Skretteberg når TV2.no spør paret om frieriplanene.

– Jeg sa det faktisk til Anna her om dagen, da jeg kom på det, sier Engemoen Hansen.

PLANER: Jone Engemoen Hansen hadde planlagt å fri til samboeren sin, om de vant hytte. Foto: TV 2

Innen året er omme

Noe frieri har det derimot ikke blitt ennå, men skal vi tro Engemoen Hansen, er det ikke lenge til samboeren får en ring på fingeren.

– Jeg har ikke gjort det ennå, men det er vel ikke så langt unna, sier han.

I løpet av ukene som Sommerhytta har rullet på TV-skjermen, har paret fått mye tyn i sosiale medier. Det har gitt Engemoen Hansen en ekstra motivasjon for å gå ned på kne.

– Når jeg ser hvor mye tyn Anna får mot meg i sosiale medier – hvordan hun behandler meg, som folk mener, så blir jeg enda mer sikker på å gjøre det. Jeg vil vise at folk tar feil. For jeg har det veldig bra, sier han.

Han sier at innen året er omme, vil de trolig være forlovet.

– Det får vi håpe, flirer kjæresten.

Hun har i løpet av Sommerhytta til stadighet uttrykt at hun ønsker seg en ring på fingeren.

– Sykt

Samboerparet ble raskt en «snakkis» blant seerne. Flere hang seg nemlig opp i hvordan Rosenlund Skretteberg snakket til og behandlet kjæresten sin.

– Jeg føler alt jeg sier underveis, om det så er tull eller uansett hva, så vrir folk om det til noe negativt. Det er noe å skulle ta meg på hele tiden. Jeg klarer ikke skjønne hva folk føler jeg har gjort mot dem. Det er helt sykt, sier Rosenlund Skretteberg.

I sosiale medier har paret nemlig opplevd mye negativ omtale. Det har sjokkert dem.

– Jeg hadde jo aldri klart å forestille meg i forkant at det kunne bli noe sånt, eller at det kan komme så mye negativt ut av et så hyggelig program som Sommerhytta, sier hun.

– Jeg har følt at på grunn klippingen av oss i starten, virker det som jeg prater om faren min hele tiden, og at folk ikke klarer å se humoren i at jeg «liksom» rakker ned på Jone, eller at jeg skal fremheve meg selv. Det er så fjernt. Jeg synes det er ganske sjukt å se hvor mye stygt folk kan skrive om meg.

HOLDT MOTET OPPE: Selv om det ikke ble hytte, har samboerparet gitt full gass i alle ti ukene de var på Sommerhytta. Foto: TV 2

– Folk ble drittlei

Paret føler de har blitt klipt noe urettferdig i løpet av de første ukene av programmet.

– Jeg tror vi var det paret som hadde flest gjentagende klipp de første to ukene, om at jeg skulle vise Anna at jeg dugde til noe. Da begynte folk å henge seg opp i det – at Anna sa jeg ikke dugde til noe i livet, men det gjaldt jo å duge til noe innenfor snekringen. Og det ble gjentatt om igjen og om igjen. Det tror jeg folk ble drittlei, og da ble de drittlei oss, sier Engemoen Hansen.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, har tidligere uttalt at på grunn av omfanget av filmingen, blir ikke alt tatt med i selve programmet.

– Under innspillingen av Sommerhytta blir det filmet fra morgen til kveld i ti uker, og det er derfor mye av det som blir filmet som ikke blir vist på tv. Det er likevel viktig for oss at vi viser et representativt bilde av deltakerparene og samspillet dem imellom, sier Dahl.

Engemoen Hansen synes det har vært tøft å se den massive hetsen kjæresten har fått.

– Det virker jo nesten som et hat. Det er tungt for meg å se også, selvfølgelig.

– De andre deltakerne og andre i produksjonen sa til oss underveis at vi var så fine folk og at vi kom til å bli så godt likt. Spesielt meg og Anna – at vi fort kunne bli favoritter. Det virker som klippen som ble gjort i første uke, definerte hva folk tenkte om oss. Uansett hva vi gjorde så ble det på en måte galt, sier han.

MYE HETS: Anna Rosenlund Skretteberg har fått mye hets i sosiale medier da Sommerhytta gikk på TV-skjermen. Foto: TV 2

Unngår kommentarfelt

I begynnelsen oppsøkte hun kommentarfelt og lignende, for å lete etter de positive kommentarene.

Det endret seg raskt.

– Jeg lette etter positive kommentarer, for jeg ville jo ikke gå glipp av dem. Men da får man også med seg de stygge. Nå unngår jeg kommentarfelt, med mindre jeg føler meg klar for å gå inn og se noe dritt, sier hun.

– Å lese kommentarer som at Jone bør gjøre det slutt med meg, og at han fortjener mye bedre og slikt, det er ikke noe hyggelig i det hele tatt.

Likevel har hun opplevd at enkelte har snudd i meningene sine.

– Det var ei dame som sendte meg en melding på Instagram om at jeg var så fæl, og stakkars Jone og ditt og datt. Så gikk det et par uker og hun hadde fått sett mer av Sommerhytta. Da sendte hun meg ny melding og beklaget seg så veldig for at hun hadde misoppfattet meg og at hun digget oss. Jeg håper virkelig at det gjelder flere, som har snudd meningen sin, sier hun.

STYRKET FORHOLDET: Samboerparet mener Sommerhytta har styrket forholdet deres. Foto: Espen Solli/TV 2

Kom godt ut av det

Til tross for at det ikke ble noe hytte, føler paret at de har kommet godt ut av de ti ukene på Mjøsli.

– Vi er jo vant til å være mye sammen hjemme, men det blir noe helt annet når du må kommunisere om alt mulig. Men det gikk jo veldig bra, sier Rosenlund Skretteberg.

– Vi kom godt ut av det, sånn sett. Vi har lært å samarbeide på en måte over lang tid. Vi har kommet styrket ut av det, sier hun.

