Hadde fordommer mot drag – så ble Marius (32) frelst

Jens Martin Hartvedt Arvesen (29) er mannen bak ideen om en egen drag-linje. Han har en master i dans og har drevet med drag siden 2013 under navnet «Cassie Brødskive».

– Jens Martin, du blir sannsynligvis norgeshistoriens første drag-lærer. Kan du forklare hva drag er?

– I norsk tradisjon har vi Olav Klingen dragartist i Great Garlic Girls. Han definerer drag som en form for skuespill der man tar på seg en karakter. Så har vi Store norske leksikon som definerer drag som et midlertidig bytte av kjønn.

BLIR DRAG-LÆRER: Jens Martin Hartvedt Arvesen blir lærer på Folkehøgskolen. Foto: Privat, @artofcassie

Jens Martin har også en egen definisjon av drag. For han er det tre ting: det er performance - skuespill, det er transformasjonen - utkledning og til slutt er det fellesnevneren for all drag - det skeive.

Marius Hagen (32) er en av de som aktivt driver med drag. Han innrømmer at han syntes det var kjempeskummelt å begynne med drag fordi han hadde selv fordommer mot denne kunstformen.

I dag er han dragartisten «Pamela The Pam» og driver en egen YouTube-kanal med samme navn.

For Marius er drag mye større enn å kle seg ut som en dame. Det er en kunstform der han får ut alle drømmene han hadde på barnerommet, der han stod med en kam foran speilet og så for seg at han var Beyoncé på scenen.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen!

Flere typer drag

Menn som transformeres til kvinner kalles for drag queens. Kvinner som transformeres til menn er drag kings.

Mens transformasjonen av en mann til en drag queen kan ta opp til flere timer, er dette en forvandling som tar mye kortere tid – rundt 15 minutter, ifølge Jens Martin.

Han definerer seg selv som en Ikke-binær drag når han er «Cassie Brødskive», som vil si at han verken er kvinne eller mann.

29-åringen legger til at det er mange flere typer drag og at det er personen selv som har rett til å definere om de er drag og ikke folk rundt.

Norges første drag-linje

– Jens Martin, hvordan kom du på ideen om å opprette en drag-linje?

– Jeg savnet en institusjonalisert utdanning innen drag.

Det startet med et besøk på Buskerud folkehøyskole i forbindelse med Pride. Der opplevde han det fine fellesskapet på skolen, og tenkte at dette var den type skole hvor en drag-linje ville passe inn.

Etter å ha ruget på ideen i noen år, og vært i kontakt med forskjellige folkehøyskoler, fikk han positive tilbakemeldinger fra Arbeiderbevegelsens folkehøyskole Ringsaker.

– Drag er ganske omfattende. Hvilke fag trenger elevene som vil gjøre drag?

– Det finnes mange måter å gjøre drag på og det er mye en må kunne for å utføre drag fra scenen.

Elementer i undervisningen er blant annet drags historie, sying av kostyme, sminkeprosessen, frisere parykk, skuespillerkunst og det å lære om formidling. Foruten om disse fagene, som handler om selve transformeringen, vil elevene lære om det tekniske og produksjonen rundt.

Fordommer mot drag

Selv om Marius i dag gjør det stort som drag queen, var det ingen selvfølge at han skulle drive på med dette.

– For fire år siden var mitt syn på drag at folk som drev med det var rare. Jeg tenkte at dette var folk som ikke var fornøyd med den de var og at de hadde behov for å skape seg et alter ego.

DRAG QUEEN: Marius Hagen begynte som drag queen etter en halloweenfest Foto: Marius Hagen / Kim Wigaard Les mer PAMELA THE PAM: Marius går under dette navnet når han er drag. Foto: Privat Les mer

Første gang Marius gjorde drag var på en halloweenfest.

Det var en euforisk opplevelse. Følelsen var så sterk at han etter det turte å gjøre drag oftere.

Han startet med en anonym konto på sosiale medier under drag-navnet «Pamela The Pam». Etter hvert var han mer åpen og har i dag egen YouTube kanal med samme navn, der han transformerer blant annet flere kjendiser til drag queens og drag kings.

«Estella Swingers»

Programleder Espen Fiveland ble nysgjerrig på hva en transformasjon er og hvordan den foregår. Han tok utfordringen ved å la seg forvandle av Marius Hagen under God morgen Norges sending.

Etter nesten fire timer i sminkestolen, ble Espen forvandlet til drag queen «Estella Swingers».

Dragnavn er nærmest et eget fag. Espens dragnavn kommer av hans fascinasjon for pop-duoen Bobbysocks, som i 1985 vant Melodi Grand Prix med låten «La det swinge».

– Dette var kjempegøy! Jeg klarer å gå å på 16 centimeter høye hæler. Dette kommer jeg til å gjenta, sier «Estella Swingers» etter forvandlingen.

Drag til folket

– Jens Martin, du har drevet med drag i mange år. Hvordan er dragmiljøet i Norge?

– Det popper opp flere steder i landet. Det finnes drag-kollektiv, hvor flere dragartister lager dragschow. «Queens of the North» praktiserer fra Tromsø og nordover. «Haus of Friele» holder til i Bergen og på Sørlandet heter de «Skeive Sørlandspike». Det er også mange enkeltartister som gjør drag.

Jens Martin vil at det skal være drag til folket. Muligens nordmenn får oppleve mer drag etter elevene ved folkehøyskolen er ferdig med sitt skoleår våren 2022.