Charlotte (25) har ikke råd til å ta med barna på ferie: – Det er veldig tungt

For mange barnefamilier handler sommerferien om reising, god mat og spennende aktiviteter med barna.

Men det er ikke alle som har råd til å punge ut for hotell, restaurantmåltid og billetter til Tusenfryd.

– Alt vi tjener går til husleie, mat og regninger. Vi har rett og slett ikke noe ekstra å bruke på ferie, sier trebarnsmoren Charlotte Nettum til TV 2.

Etter et tøft år med flere uventede utgifter innså Charlotte og Lars Erik at de ikke hadde penger til å ta med barna på ferie i sommer.

Småbarnsforeldrene tok kontakt med flere organisasjoner som tilbyr gratis aktiviteter og ferieopphold til lavinntektsfamilier, men til ingen nytte. Det var ingen ledige plasser.

Aldri før har det vært like stor pågang hos Blå Kors og Røde Kors.

– Det er utrolig vondt at vi ikke kan hjelpe alle, sier Stine Hermansen Bomann, virksomhetsleder i Blå Kors ferier.

FERIE: I fjor sommer arrangerte Blå Kors ferier 23 organiserte ferieopphold for sårbare familier. Foto: Yngve Ask / Blå Kors

– Et tøft år

Med tre barn under fem år blir utgiftene mange og dagene hektiske for småbarnsforeldrene.

De bor i Grimstad, og har sjeldent tid eller penger til å reise vekk. Det ville derfor bety mye å få lov til å ta med ungene på en liten Norgesferie.

TREBARNSMOR: Charlotte har tre små barn på 2, 3 og 4 år gamle. Foto: Privat

– Da hadde vi fått et skikkelig avbrekk fra hverdagen, et lite frirom. Vi er en veldig aktiv familie, så det å få reise litt hadde betydd mye for både barna og oss, sier Nettum.

Men pengene strekker ikke til. Både Charlotte og mannen er sykemeldt og får arbeidsavklaringpenger fra Nav.

Det unge paret klarer så vidt å få hverdagen til å gå rundt, men sitter ikke igjen med noe ekstra når ferien nærmer seg.

– Økonomien vår er veldig dårlig om dagen fordi ingen av oss er i jobb. I tillegg har vi hatt et ganske tøft år med flytting og en bil som plutselig ble ødelagt, sier trebarnsmoren.

Har prøvd alle alternativer

Charlotte bestemte seg derfor for å søke om gratis sommerferietilbud for familier med lav inntekt. Dette blir tilbud både kommunalt og fra store aktører som Røde Kors og Blå Kors.

– Vi fikk hjelp fra Nav til å finne ut hvilket tilbud som fantes og hva vi burde søke på, sier Nettum.

Men på grunn av den store etterspørselen var det ingen som hadde ledig plass til familien på fem.

– Det finnes mange alternativer, og vi har prøvd alle uten hell, sier Nettum.

Må avvise 3 av 4

Både Røde Kors og Blå Kors har merket at det er mange som trenger hjelp i sommer.

GIVENDE: Stine Hermansen Bomann synes det er givende å jobbe med å gi sårbare familier et ferietilbud. Foto: Christian Enger / Blå Kors

– Behovet er enormt. Vi har utvidet tilbudet med enda flere ferier og aktiviteter i år, men vi må avvise rundt 3 av 4 som søker, sier Stine Hermansen Bomann i Blå Kors.

De tilbyr gratis ferier for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lavinntekt tett på livet.

– Vi ser at de aller fleste som søker hos oss krysser av på at det skyldes fattigdomsproblematikk. Det øker for hvert år som går. Det var ille før og under pandemien har det blitt enda verre, sier Hermansen Bomann.

For mange sårbare familier betyr det utrolig mye å få et ferietilbud.

– Det er ofte sterke reaksjoner når vi ringer til familien og forteller at de får dra på ferie. For noen er det som å vinne i lotto og mange begynner å gråte, sier Hermansen Bomann.

BETYR MYE: For mange barn og voksne betyr det mye å få lov til å dra på ferie. Foto: Adam Read / Blå Kors

Dessverre har ikke Blå Kors mulighet til å hjelpe alle. Det har heller ikke Røde Kors, som arrangerer Ferie for Alle.

– I sommer kan vi ha over 3400 deltagere, men selv det er ikke nok plasser til å hjelpe alle. Det at vi må avvise mange familier er veldig sårt. Vi vet at dette tilbudet betyr utrolig mye og er et sårt tiltrengt pusterom i en stressende hverdag, sier Camilla Ringdal Dukefos, programleder for barn og unge i Røde Kors.

Får desperate henvendelser

Den frivillige organisasjonen Hjelpende Hender har også merket at etterspørselen har eksplodert denne sommeren.

– Det er vanskelig, vondt og trist at vi ikke kan hjelpe alle som kontakter oss. Vi får desperate henvendelser fra folk i hele landet, sier leder Ellen Bakke.

KREVENDE: Det har vært krevende for Ellen Bakke i Hjelpende hender å arrangere et ferietilbud denne sommeren. Foto: Privat

Hver sommer arrangerer de aktiviteter og reiser for familier med lav inntekt i Romerike og Oslo.

– Mange av familiene vi hjelper har aldri vært på ferie før. De kan spørre oss «hvordan er man egentlig på ferie?». Vi vet at det betyr utrolig mye for dem, og at dette er et minne de tar med seg i lang tid, sier Bakke.

Hun synes det er skummelt å se at forskjellene i Norge øker for hvert år som går.

– Barnefattigdommen i Norge er større enn mange er klar over. Selv om de fleste har råd til mat på bordet og husleie er det mange som sliter med å få hverdagen til å gå rundt, sier Bakke.

Vanskelig å be om hjelp

For Charlotte var det ikke aktuelt å gi opp på feriedrømmen helt enda. Forrige uke la hun ut et innlegg på Facebook der hun skrev om den vanskelige situasjonen.

– Det var ganske tøft å dele det innlegget. Det føles nesten litt flaut å be om hjelp og innrømme at vi ikke har penger. Men samtidig har vi ikke så mye valg, vi må jo tenke på barna, sier Nettum.

Hun fikk flere hyggelige kommentarer på innlegget og ble anbefalt å opprette en innsamlingsaksjon på Spleis.

– Hver krone gjelder. Vi har nesten tatt til gråten når vi ser at folk deler innlegget på Facebook eller sender penger. Det betyr så utrolig mye, sier Nettum.

Viktig med åpenhet

TV 2 har vært i kontakt med flere andre familier som også har valgt å opprette en spleis for å få råd til å dra på ferie.

Noen har også laget innsamlingsaksjoner til venner og familie som står i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Jeg har to venninner som er alenemødre og ikke har råd til å dra på ferie med sine barn. Det kan være vanskelig å be om hjelp selv, så jeg hadde lyst til å gjøre ting litt lettere for dem, sier en kvinne TV 2 har snakket med.

Charlotte synes det er viktig å tørre å være åpen om den vanskelige situasjonen.

– Det er så mange som sliter med økonomien og det er mange som har det tøft og ikke tør å si noe. Men jeg synes det er viktig å si at det ikke er noe galt eller flaut å be om hjelp, sier Nettum.