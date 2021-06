Tre boliger evakuert etter mindre jordskred

Det har gått et mindre jordskred i et boligområde i Stranda kommune på Sunnmøre.

Politiet i Møre og Romsdal melder om at det har gått et mindre jordskred i et boligområde tirsdag ettermiddag.

De anslår at skredet er fem til ti meter bredt, ti til tjue meter langt og to meter på det dypeste.

Politi og brannvesenet er på stedet. De har i tillegg kontakt med geolog.

– Tre boliger er evakuert. I tillegg har vi orientert flere boliger i nærheten om situasjonen i tilfelle det skulle rase ut mer, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

Ingen personer eller hus har kommet til skade.

– Vi trodde innledningsvis at skredet var større. Det er et ganske beskjedent område som har rast ut, som har blitt stanset av trær, sier Molnes.

Operasjonslederen forteller at skredet har skjedd i forbindelse med arbeid på en vannledning.