18 jagerfly og 70.000 løk om bord

HMS Queen Elizabeth er på sitt første skarpe oppdrag. Britenes nyeste krigsskip befinner seg nå i Middelhavet, og jagerflyene av typen F-35B ombord skal etter planen om kort tid starte målrettede angrep mot Den islamske stat (IS) inne i Irak.

De neste 28 ukene skal hangarskipet HMS Queen Elizabeth seile 46.000 kilometer, som er mer enn én runde rundt jorda.

IMPONERT: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Som eneste norske medie har TV 2 fått en ekslusiv omvisning ombord. Vi ble, sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, fløyet med helikopter fra Portugal og ut til skipet som i forrige uke befant seg i Atlanterhavet.

Skipet med mannskap fra Storbritannia og USA deltar i øvelsen Steadfast Defender, med over 9000 allierte soldater.

– Dette er en viktig Nato-øvelse, den viser Nato-landenes evne til å operere sammen, bringe store styrker over Atlanterhavet og flytte dem gjennom Europa, sier Jens Stoltenberg til TV 2 ombord i HMS Queen Elizabeth.

HEMMELIG: Skipet inneholder mange hemmeligheter. I enkelte områder er mobiltelefonerforbudt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Formålet med våpnene ombord i dette hangarskipet er at de aldri skal brukes. Formålet med å ha et sterkt Nato er ikke å fremprovosere en konflikt, men avverge en konflikt. Så lenge enhver mulig angriper vet at alle Nato-land kommer hverandre til unnsetning så blir det ikke noe angrep eller krig, sier Jens Stoltenberg til TV 2 ombord i HMS Queen Elizabeth.

5-GENERASJON: Jagerflyene ombord er de mest moderne kampflyene i verden. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

10 fakta om gigantskipet:

1. Skipet er Storbritannias største og måler 280 meter langt, 73 meter bredt og veier 65 000 tonn. Størrelsen tilsvarer tre fotballbaner.

Foto: Ana Brigida/AP

2. Pris: 36 millarder kroner.

3. Mannskap ombord: 1500 personer.

4. Skipet har fem treningsrom, kino og plass til å spille basketball og fotball.

5. Ombordfasilitetene inkluderer også et kappel, tre leger, en sykestue med 12 senger og en tannlege.

6. Skipet har plass til totalt 72 fly og helikoptere, maksimalt 36 F-35B jagerfly.

7. Det tar 60 sekunder å flytte et jagerfly fra hangaren til rullebanen (dekket).

8. F-35B flyene ombord tar av via en bratt rampe og trenger kun 130 meter lengde på rullebanen. Landingen foregår vertikalt, som med et helikopter.

9. 70 000 løk, 25 tonn poteter, 15 000 kylling, 90 griser, 400 kalkuner og 12 000 bokser hermetikk er, i følge logistikksjef Jenny Curwood, nok til 1 500 personer i 60 dager.

10. 700 personer kan serveres et måltid mat i løpet av 90 minutter, tiden kan halveres ifb med pågående operasjoner.